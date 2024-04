La 37a Setmana Medieval de Montblanc renova espectacles i esponja espais

La Setmana Medieval de Montblanc es prepara per la 37a edició amb una renovació d'espectacles i l'esponjament d'espais davant l'elevada afluència de visitants. A diferència de l'any passat, quan la diada de Sant Jordi va coincidir en diumenge, l'organització augura repartir el públic en diferents espais entre el 19 i 28 d'abril.

Entre les novetats destaca l'espectacle Dracum, que passarà a ser de pagament i es traslladarà Al Foradot amb una nova història i personatges. El programa suma un nou acte, l'entrega de la primera rosa de Catalunya, que iniciarà la Setmana Medieval i la diada de Sant Jordi al país. Així, cada any una personalitat destacada inaugurarà la festa; enguany, el portador d'honor serà el periodista Espartac Peran.

Després que l'anterior edició comptés amb una afluència «màxima», enguany es preveu que els canvis introduïts en el programa permetin esponjar els espais. Així ho ha destacat aquest divendres el president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, Maties Martí, qui ha afirmat que el viscut l'any anterior no va ser «gaire agradable». A la vegada, el programa segueix les petjades de l'última edició i posa el pes en els espectacles de carrer i familiars.

Precisament un dels canvis d'ubicació el viurà l'espectacle Dracum, que passarà a representar-se Al Foradot divendres vinent. Alhora, i coincidint amb la 25 edició de la representació, s'ha apostat per renovar tant la història com els personatges, a més d'introduir vídeo projeccions. Tot i això, també s'ha mantingut l'essència de la invocació del drac i dels quatre elements inclosa en aquest espectacle. També canvia de lloc el Mercat de Vins i Caves de cellers de la DO Conca de Barberà, que amb la voluntat de facilitar la circulació dels vianants durant els deu dies de festa, es traslladarà al Fossar de la muralla de Sant Francesc.

D'altra banda, les entrades dels espectacles de la 37a edició de la Setmana Medieval de Montblanc ja estan a la venda. En el cas de Dracum, del miler d'entrades ja se n'han venut la meitat, mentre que el primer passi de La Llegenda de Sant Jordi ha exhaurit els tiquets. Encara queden entrades disponibles per al segon passi, el qual ja està ple entre un 70% i un 75%. Pel que fa a les entrades dels jocs medievals, es troben entre el 40% i 45% d'ocupació.

L'inici de la diada de Sant Jordi a Catalunya, des de Montblanc

El programa de la Setmana Medieval també inclou altres novetats, com és el cas de la primera rosa de Catalunya. Es tracta de l'entrega de la primera rosa de l'any del país, que comptarà amb una cerimònia protocol·lària que donarà per inaugurada la festa i la diada de Sant Jordi. Cada any anirà a càrrec d'una personalitat destacada del món de la cultura, el periodisme, la política o la societat en general, qui s'encarregarà d'oferir a la vila la primera rosa del país.

En aquesta primera ocasió, el periodista i presentador Espartac Peran es convertirà en el portador d'honor. La rosa en qüestió s'ha tallat i col·locat en un recipient de vidre aquest divendres i serà exposada al claustre de l'hospital de Santa Magdalena durant una setmana, quan custodiada pels cavallers del rei de la Llegenda de Sant Jordi, serà transportada fins al portal de Sant Jordi, on es farà la inauguració de la Setmana Medieval.

La 37a edició de la Setmana Medieval de Montblanc compta amb un pressupost d'uns 360.000 euros, el que suposa entre un 6% i 7% més que l'any anterior. D'altra banda, l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi ha fet una crida a la població per participar en la festa. Segons Martí, actualment caldrien entre una trentena i una quarantena de persones més per cobrir hores buides de diferents espais logístics de la festa. En aquests moments, l'entitat compta amb una vuitantena de membres que hi participen activament.