Montblanc escull el Sant Jordi i la Princesa de la 37a Setmana Medieval de Montblanc

La Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc ja coneix els seus protagonistes per a l'edició del 2024. En una gala celebrada al pavelló del Casal Montblanquí, Jordi Caylà Bayona va ser el vencedor per encarnar el paper de Sant Jordi, mentre que Aina Martí Sanahuja serà la Princesa d'aquesta 37a edició, que se celebrarà del 19 al 28 d'abril a Montblanc.

Tots dos van ser escollits aquest dissabte a la nit amb els vots dels socis i les sòcies de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc. La gala, que aquest any canviava d'ubicació passant de l'antiga Església de Sant Francesc al pavelló del Casal Montblanquí, també es va poder seguir en directe per Tac12 i va aglutinar més de 200 persones de públic presencial.

Un total de sis candidates a Princesa i tres candidats a Sant Jordi van participar en l'elecció superant diverses proves de coneixement, improvisació i interpretació, on Aina Martí i Jordi Caylà van ser els més afortunats.

Durant la gala, es van revelar altres protagonistes de la Setmana Medieval 2024, com ara Sílvia Paredes i Joan Borjas, que assumiran els rols de Reina i Rei. Altres personatges importants són Montse Escoté i Josep Maria Ferrer com a Veguers, May Reyes i Marc Solé com a nobles de la casa Alenyà, Elisenda Sosa i Eduard Brufau com a nobles de la casa Vilafranca, i Bet Jané i Dani Jérez com a nobles de la casa Gener.

En el que és un dels primers actes de la Setmana Medieval 2024 es van donar a conèixer un seguit de novetats de la 37a Setmana Medieval. Entre les novetats es va explicar que el primer esdeveniment amb el pregó i el darrer acte de la Setmana Medieval amb una recreació històrica es renoven, tots dos actes estrenaran nou format i més endavant es donaran tots els detalls.

El president de l'Associació Medieval, Maties Martí, també va anunciar que un dels principals actes de la Setmana Medieval, la Dracum Nocte, experimentarà una transformació completa, des de la trama fins als personatges, i també en la ubicació, ja que l'espectacle es desenvoluparà a l'escenari del Foradot. El nou guió s'ha basat en el llibre Dracum Nocte i el drac dels quatre elements que ha publicat l'Associació Medieval, recentment, i que ja es pot comprar a les oficines de l’entitat. El llibre ha estat ideat per Júlia Requesens, Júlia Vila, Ester Català, Jordi Cartañá, David Ortin i Xavier Iborra amb les il·lustracions de Jordi Minguell i ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona.

La Setmana Medieval de Montblanc manté el seu compromís amb els espectacles de petit format i familiars. Aquest any, la dansa i els joglars seran protagonistes amb novetats que captivaran tots els membres de la família. Les Nits Malignes, l'espai de música i festa de la Setmana Medieval de Montblanc, comptarà amb el grup musical Crim, Xavi Sarrià, i el discjòquei Pd Peting. A banda, la música en directe es potenciarà en diversos actes de la 37a edició de la Setmana Medieval.

Durant la gala i sopar d'elecció de Sant Jordi i la Princesa es va avançar l'avantprograma i el cartell de la 37a Setmana Medieval, que enguany protagonitza la princesa en un muntatge d'instantànies de la renovada representació de la Llegenda de Sant Jordi, on la princesa lluita contra el drac. La fotografia que il·lustra el cartell d'aquest 2024 és de la fotògrafa montblanquina, Jordina Moix.

Els principals protagonistes de la Setmana Medieval han comparegut aquest diumenge al migdia davant dels mitjans de comunicació per fer la tradicional fotografia, enguany a l'Antic hospital de Santa Magdalena de Montblanc.