SEGURETAT
Baixen un 6% l’accidentalitat i els fets delictius a Cambrils durant el 2025
Les estratègies per fer front al top manta ha estat un dels temes més destacats de la Junta Local de Seguretat
La Junta Local de Seguretat de Cambrils ha destacat la baixada de l’accidentalitat i dels fets delictius registrats els 2025, que en els dos casos ha estat un 6% menys respecte l’any anterior. En el cas de la Policia Local, els agents van fer un total de 29.343 serveis, que suposen un augment de l’activitat policial del 5% respecte l’any 2024.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, acompanyat del regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Martínez, ha presidit aquest migdia la reunió anual que serveix per avaluar les dades de seguretat de l’últim any, analitzar les perspectives de futur i coordinar i planificar les actuacions conjuntes entre els diferents cossos policials.
La trobada ha comptat amb la participació de la delegada del govern de la Generalitat a Tarragona, Lucia López Cerdan; el cap de la Policia Local de Cambrils, Carles Besora; el director dels Serveis Territorials d'Interior a Tarragona, Carlos López; l'intendent de la Regió Policial del Camp de Tarragona dels Mossos, Lleonart Ballesta; la cap de la Comissaria de Cambrils, Carme Domènech; l'inspector en cap de la Policia Nacional a Reus, Antonio Martin; el comandant en cap d’operacions de la comandància de la Guardia Civil a Tarragona, Héctor Muñoz, i altres comandaments de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guardia Civil.
En el decurs de la reunió, els diferents cossos han valorat diverses accions per millorar la seguretat. Actualment la mobilitat és un tema de gran importància a Cambrils amb motiu de les obres públiques existents i previstes en vies importants, així com el nou eix del tramvia. Segons les dades registrades, durant el 2025 hi ha hagut un total de 20.214.880 moviments d’entrada i sortida a la ciutat.
Pel que fa al trànsit, aquest 2025 s’han portat a terme 242 campanyes preventives de trànsit, s’han realitzat 1.681 actuacions de regulació de trànsit en entorns escolars i entre la Policia Local i el Servei Català de Trànsit s’han interposat més de 10.000 denúncies. Per la seva part, durant l’any 2025 la Policia Administrativa ha realitzat prop d’un miler d’actuacions.
D’altra banda, Protecció Civil ha realitzat 224 actuacions per fenòmens meteorològics: 45 per pluges intenses i 179 per vent fort.
En l’àmbit assistencial, la Policia Local ha realitzat més de 3.000 actuacions, entre les que predominen els seguiments i vigilància, però també destaquen l’auxili i assistència a persones, l’atenció social, els conflictes familiars, els menors, la violència domèstica, la gent gran, o el síndrome de diògenes.
Un altre tema important ha estat la venda ambulant irregular i la coordinació de les estratègies i accions entre els diferents cossos de seguretat per afrontar de manera conjunta aquesta problemàtica recurrent de l’estiu. Durant el 2025 s’han realitzat dispositius conjunts, dispositius extraordinaris setmanals des de l’abril fins al novembre, actuacions preventives i reactives, col·laboracions en la investigació amb la resta de forces de seguretat.