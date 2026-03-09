MUNICIPAL
Cambrils «redoblarà» la pressió al top manta: «obstacles» al passeig a partir de Setmana Santa
L'alcalde no està satisfet amb el servei de recollida de la brossa i encarrega un estudi per decidir el futur model
Cambrils «redoblarà» la pressió al top manta aquest any i tornarà a posar «obstacles» al passeig coincidint amb Setmana per evitar aquest fenomen. L'alcalde del municipi, Oliver Klein, ha explicat que es «continuarà» amb «l'estratègia» iniciada l'any passat i ha avançat que els cossos policials també «actuaran a la nit».
En un altre ordre, en una trobada amb els mitjans de comunicació, l'alcalde ha comentat que no està satisfet amb l'actual servei de recollida de la brossa. «Cada dia m'he d'enfadar perquè no tot està al nivell que m'agradaria», ha exclamat mentre recordava que «hi ha d'estar a sobre en cada moment». Per això, l'Ajuntament ha encarregat un estudi a una empresa privada per decidir el futur model de recollida.
En una trobada amb periodistes de diversos mitjans de comunicació aquest dilluns al matí, Klein ha explicat que els pròxims dies se celebrarà una junta local de seguretat per abordar el top manta a les portes de l'inici de la temporada turística. Ha destacat la «col·laboració» dels cossos policials a l'hora d'abordar aquesta qüestió. «L'estratègia iniciada l'any passat es continuarà o es redoblarà», ha apuntat. També ha destacat que «la franja que més ens costa és a la nit». Per això, ha insistit que «s'actuarà» a la nit.
Ha explicat que l'Ajuntament tornarà a instal·lar «obstacles» al passeig per evitar que s'instal·lin els venedors. Així, ha insistit en la feina «preventiva». «Com més aviat comencem, més aviat entendran que aquesta pràctica il·lícita no la volem ni la respectarem al municipi», ha etzibat.
Contracte de la brossa
L'alcalde de Cambrils també ha assenyalat que no està satisfet amb l'actual servei de recollida de la brossa. El contracte es va prorrogar l'any passat per dos anys més i Klein ha indicat que s'ha encarregat un estudi a una empresa privada per analitzar el model de futur. «El contracte anterior s'havia quedat petit, cal redefinir-lo i també el model de gestió», ha assenyalat.
Des de fa vint anys, el servei va a càrrec de Secomsa Cambrils. L'alcalde assegura que «hi ha d'estar a sobre en cada moment» i que «s'enfada cada dia» perquè «no està al nivell» que li agradaria. «No es pot treballar d'aquestes maneres», ha dit.
Transformació urbana
Klein també ha destacat la transformació urbana del municipi. De moment s'han iniciat les obres per pacificar l'antiga N-340, l'avinguda del Baix Camp amb un pressupost de tres milions d'euros i un termini d'execució de vuit anys. D'altra banda, l'alcalde ha apuntat que estan treballant en el projecte de remodelació de l'avinguda Diputació, el tram de passeig que va des del port i fins a Salou.
Klein optarà a la reelecció
En un altre ordre, Klein ha explicat que optarà a la reelecció com a cap de llista de Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC). En cas de sortir escollit, seria el seu cinquè mandat. Klein ha comentat que cal «coneixement i estabilitat» per «endreçar els reptes» del municipi.