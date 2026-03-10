Viral
La influencer de Tarragona que lluitarà a La Velada del Año VI d’Ibai Llanos
La creadora de contingut s’enfrontarà a Natalia MX en un dels combats més destacats de La Velada del Año
La influencer Clara Merino, coneguda a les xarxes socials com Clersss, participarà en la pròxima edició de La Velada del Año VI, el popular esdeveniment de boxa entre creadors de contingut organitzat per Ibai Llanos. La jove, originària de Cambrils, serà una de les protagonistes de l’espectacle, que se celebrarà el 25 de juliol i reuneix alguns dels influencers més coneguts del panorama digital.
Amb una comunitat de seguidors que suma milions d’usuaris a les xarxes socials, Clersss s’ha convertit en una de les creadores de contingut més virals del moment. El seu estil proper, basat en l’humor, les reflexions sobre la vida quotidiana i vídeos espontanis, li ha permès connectar amb un públic jove.
El salt al ring ha sorprès molts dels seus seguidors, ja que el contingut de la infleucner està principalment relacionat amb el lifestyle i l’entreteniment digital. A La Velada del Año VI, Clersss s’enfrontarà a la creadora mexicana Natalia MX i serà el seu primer combat de boxa.
Nascuda a Cambrils el 2001, Clara Merino va començar a guanyar popularitat a les xarxes socials fa anys amb vídeos senzills però molt identificables. Des d’aleshores ha col·laborat amb diferents marques i projectes digitals, consolidant-se com una de les influencers catalanes amb més projecció. Ara, la seva participació a l’esdeveniment d’Ibai Llanos la portarà a un nou escenari: el ring.