SOCIETAT
Troben una solució per recuperar Meteoprades: 30 estacions i webcams per veure el temps
El servei de meteorologia de les Muntanyes de Prades podria tornar a estar operatiu aviat. La web ha arribat a pics de 40.000 usuaris
La web Meteoprades podria tornar a estar en funcionament en breu. El portal des d'on es podia visualitzar en temps real 30 estacions meteorològiques i webcams de les Muntanyes de Prades ha comunicat que han trobat una possible solució i que «s'està intentant reprendre l'activitat amb l'ajut de les Institucions, que estan posant els recursos necessaris», segons anuncien en un missatge al mateix web. Tot i això, de moment, han descartat parlar de terminis.
El missatge, que també han difós a les xarxes socials, ha rebut un allau de respostes d'alegria, ja que milers de persones es connectaven al portal per veure el temps a Prades, i fins i tot, per gaudir de la primera nevada al Baix Camp. Segons un dels seus impulsors, Eduard Marimon, han arribat a tenir pics de prop de 40.000 persones.
El servei de webcams el van posar en marxa Marimon juntament amb el seu company de servei, Robert Anglès, al gener de 2010. Però amb el pas del temps tots dos van reconèixer que ja no donaven abast, ja que «mantenir Meteoprades és molta feina», per la qual cosa buscaven algú que agafés el relleu.
Baix Camp
Meteoprades busca qui agafi el relleu
Cristina Serret
El relleu no va arribar i la primera setmana de novembre les càmeres de Meteoprades van deixar de funcionar deixant orfes a milers de ciutadans que entraven per gaudir del paisatge. Ara, el seu retorn podria estar molt més aprop.
Meteoprades disposa d’una extensa xarxa d’estacions meteorològiques i webcams (32 i 29, respectivament), repartides pels municipis de les Muntanyes de Prades i també algun altre que cau fora del llindar.