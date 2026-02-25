ECONOMIA
Convoquen una concentració contra la implantació de sis aerogeneradors a Montbrió
El GEPEC i UP avisen que el PLATER serà una «estocada de mort» a l'activitat del Baix Camp
El GEPEC i Unió de Pagesos avisen que el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) impulsat per la Generalitat de Catalunya serà una «estocada de mort» a l'activitat agrària del Baix Camp.
El president del GEPEC, Xavi Jiménez, ha lamentat que la planificació del Govern «consolidi i oficialitzi el model que tenim ara» i ha advertit que «vulnera» la llei de canvi climàtic. Ha insistit que l'energia s'ha de produir en llocs artificialitzats i a prop dels llocs de consum. Durant una roda de premsa, la Plataforma Aturem els Molins ha explicat que estan organitzant una concentració contra la implantació de sis aerogeneradors al Baix Camp el 22 de març a Montbrió del Camp.