Diari Més
ÚLTIMA HORA

El govern espanyol publica al web de la Moncloa els documents desclassificats del 23-F

ECONOMIA

Convoquen una concentració contra la implantació de sis aerogeneradors a Montbrió

El GEPEC i UP avisen que el PLATER serà una «estocada de mort» a l'activitat del Baix Camp

Roda de premsa del GEPEC, Unió de Pagesos i la Plataforma Aturem els Molins.

Roda de premsa del GEPEC, Unió de Pagesos i la Plataforma Aturem els Molins.ACN

Publicat per
Redacció ACN

Creat:

Actualitzat:

El GEPEC i Unió de Pagesos avisen que el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) impulsat per la Generalitat de Catalunya serà una «estocada de mort» a l'activitat agrària del Baix Camp

El president del GEPEC, Xavi Jiménez, ha lamentat que la planificació del Govern «consolidi i oficialitzi el model que tenim ara» i ha advertit que «vulnera» la llei de canvi climàtic. Ha insistit que l'energia s'ha de produir en llocs artificialitzats i a prop dels llocs de consum. Durant una roda de premsa, la Plataforma Aturem els Molins ha explicat que estan organitzant una concentració contra la implantació de sis aerogeneradors al Baix Camp el 22 de març a Montbrió del Camp.

tracking