POLÍTICA
L'alcalde de Mont-roig reclama a l'Estat que liciti les obres per millorar el tram de l'N-340
Morancho demana que els «tràmits siguin més ràpids» davant els retards burocràtics de Lotte i Ametller Origen
L'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, reclama a l'Estat que liciti «al més aviat possible» les obres per millorar el tram de l'N-340 al pas pel municipi. Dimarts, el RACC va publicar un estudi advertint que l'N-340 a l'altura de Miami Platja és el tram més perillós de la xarxa estatal de carreteres. Morancho ha insistit que hi ha un projecte fet des del 2023 que «s'ha enviat a Madrid per revisar i ha tornat cap a Catalunya fins a quatre vegades».
L'alcalde ha lamentat l'excés de burocràcia i ha explicat que els projectes de Lotte i Ametller Origen pel municipi s'estan retardant per això. Amb tot, ha dit que cal conjurar-se totes les administracions perquè els «tràmits siguin més ràpids».
Camp de Tarragona
El tram més perillós de la xarxa viària estatal es troba a l'N-340 a Mont-roig: 6 km amb 2.319 vehicles diaris
Redacció ACN
En una trobada amb els mitjans de comunicació, Morancho ha lamentat l'excés de burocràcia que actualment pateix l'administració pública. Un dels exemples ha estat les obres per millorar l'N-340. El 2023 el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va elaborar un projecte per tirar endavant aquests treballs, però es troba encallat a causa dels tràmits. «S'ha fet des de Catalunya, s'ha enviat a Madrid, l'han revisat i li troben pegues, i torna una altra vegada cap a Catalunya. Això ha passat fins a quatre vegades», ha apuntat Morancho.
Dimarts passat, el RACC va fer públic un estudi que situava un tram de sis quilòmetres de l'N-340 a Mont-roig del Camp com el més perillós de la xarxa estatal de carreteres. En concret, té un índex de risc de 200,9, molt per sobre de la segona carretera més perillosa, a Lleó, amb 160,1. Davant aquest informe, Morancho ha aprofitat per demanar al Ministeri que el projecte «s'aprovi definitivament i es liciti al més aviat possible». Ha dit que «no es pot esperar més temps, aquest projecte és una necessitat i així aquest tram deixarà de ser el més perillós d'Espanya».
Les obres contemplen «humanitzar» aquesta secció de carretera que ressegueix la zona de càmpings entre Miami Platja i Cambrils. La previsió és que els vials siguin menys amples i es faci un carril per a bicicletes i un altre per a vianants, a més de diverses rotondes en tot el recorregut. També s'ha de construir una passarel·la que travessi l'A-7 i connecti la urbanització del Casalot amb Miami Platja.
Lotte i Ametller Origen, amb retard
L'alcalde també ha explicat que els projectes de Lotte Energy Materials per fabricar làmines de coure per les bateries d'automoció i el d'Ametller Origen per construir una planta agroindustrial avancen amb retard. L'alcalde creu que Lotte podria començar a produir el 2028, un any més tard del previst, i en el cas d'Ametller Origen creu que tampoc es compliran els terminis anunciats que es fixaven el 2027. Per això, ha dit que «entre tots hem d'aconseguir que els tràmits siguin una mica més ràpids».
«El projecte de Lotte continua endavant, però la burocràcia que tenim fa que la velocitat que hauria de tenir no arribi a la que ens agradaria a tots», ha comentat Mornacho. Així mateix, ha reconegut que la mateixa empresa «ha baixat una mica l'operació de velocitat que duia al principi». Pel que fa a Lotte, ja s'han fet els moviments de terra i ara s'ha de presentar el projecte d'urbanització i el constructiu, a l'espera de la llicència ambiental.
Ametller Origen ha «evolucionat» la proposta inicial i està previst que a finals de mes presentin el projecte definitiu que ha de donar feina a unes 500 persones en el camp de l'agroindústria.
Optimisme amb la via verda
En un altre ordre, Morancho s'ha mostrat optimista per desencallar el projecte de la via verda per l'antic traçat ferroviari que travessa Miami Platja. L'alcalde ha dit que han «avançat bastant» amb ADIF. Des de l'Ajuntament volen que el gestor d'infraestructures «millori» alguns espais urbans al voltant de la via, ja que en un futur serà el municipi i la Diputació de Tarragona qui assumirà el cost del manteniment.
Camp de Tarragona
La Via Verda de la Costa Daurada, a la recta final
Adam Diaz Garriga