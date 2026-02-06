PROPOSTES
La Via Verda de la Costa Daurada, a la recta final
La definició del tram com a Bé Patrimonial serà la «clau» per portar a terme l'acord entre ajuntaments i Adif
El projecte de la Via Verda, que travessarà part de la Costa Daurada, fa un pas ferm en avançar en l’acord entre els ajuntaments de Mont-roig del Camp, Cambrils i Vandellòs i Hospitalet de l’Infant i Adif. Fonts properes al projecte indiquen que «està a la recta final» i que s’espera signar i fer públics els acords amb l’entitat ferroviària en poc més d’un mes.
Actualment, manquen diverses clàusules jurídiques per definir l’acord, així com per establir quin serà el percentatge del finançament total que cobriria la Diputació de Tarragona sobre el manteniment del traçat. Segons ha pogut saber el Diari Més, el percentatge variarà entre el 50% i 65%, en funció del municipi.
La principal novetat, però, és la solució que s’ha proposat per resoldre els arrendaments que pagaria Adif sobre el tram: la declaració com a Bé Patrimonial de la Via Verda. Una «clau» que, juntament amb «l’assistència jurídica» de la Diputació, hauria desbloquejat l’acord. L’entitat ferroviària demanava una cessió completa dels terrenys per un total de 20 anys i 10 prorrogables, una condició que els consistoris no van acceptar inicialment.
Avenços
La declaració com a Bé Patrimonial oferirà als ajuntaments «més flexibilitat», ja que els situarà com a propietaris i «més opcions a llarg termini» per decidir sobre el tram. «Si ens ho posen per escrit, acabarem de concretar i signarem», explicava l’alcaldessa de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, Assumpció Castellví.
D’acord amb la batllessa, la intenció dels consistoris és concretar l’acord en sessió plenaria «aviat». «Està molt ben encaminat, si ho podem passar pel Ple al març, ho farem», afirmava Castellví. El que es definirà serà la confirmació de l’arrendament amb Adif en aquestes noves condicions, tenint en compte que, si un arrendament supera els quatre anys, s’ha d’acordar en sessió plenaria. «El tram és de domini públic, i si es signaven les condicions inicials, quedaria lligat sempre amb Adif i no el podríem controlar», subratllava la batllessa.
Detalls
Un dels detalls que definirà l’acord té a veure amb el fet que els consistoris assumiran les «responsabilitats civils» de la Via Verda. És a dir, qualsevol fet, incidència o demanda que succeeixi amb els ciutadans que creuen el tram. Una condició que Adif va demanar als consistoris, i que aquests assumiran, així com part de les obres d’adequació de la via.
Inicialment, els costos de condicionament excedien les possibilitats dels ajuntaments, però després de les últimes reunions es portaran a terme. «Nosaltres teníem al·legacions i ara han estat acceptades, ja no serà tant costós», assegurava Castellví.
Entre les especificacions del projecte, també s’està concretant com s’adequaran els trams. En concret, la seva amplada, que es pretén mantenir en 5 metres, però variarà segons el tram per adequar el pas de vianants i bicicletes. Per cadascun es deixaran 2,5 metres i també s’adequaran trams de terra i espais naturals, així com la seva vegetació.
Les estacions afectades (Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp i Cambrils) també s’adaptaran als nous usos de l’anomenada «Via cívica» plantejada per Adif, aprofitant les edificacions per construir zones de descans. Aquesta serà la primera fase del projecte, que adequarà 19,46 quilòmetres. També es contemplava amb una segona fase: una connexió fins a Salou a través d’un passeig natural de 8,1 quilòmetres per reduir «l’efecte barrera» que provocava l’antic traçat del tren.
Caminada popular contra els retards
La primera mobilització serà aquest dissabte, a partir de les 10.00 h, i recorrerà el futur tram de la Via Verda des de l’antiga estació de tren de Cambrils. Es faran dues més: a Mont-roig del Camp el dia 7 de març i a l’Hospitalet de l’Infant el 4 d’abril. La principal queixa es «el risc» que corren les obres, adjudicades ara fa dos anys, per executar-se a temps.