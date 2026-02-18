Diari Més

Una de les pastisseries més 'top' de Catalunya arriba a Cambrils: viral pels seus croissants gegants

La pastisseria, que porta set anys entre les millors de Catalunya, ha guanyat el premi al millor panettone d’Espanya

L’establiment estarà ubicat a la renovada Rambla Jaume I de Cambrils.Xocosave

Daniel Cabezas Ramírez

La pastisseria Xocosave, una de les més guardonades de Catalunya, obrirà molt aviat un nou local a Cambrils, segons ha informat La Ciutat. L’establiment estarà ubicat a la renovada Rambla Jaume I, un dels espais comercials més importants del municipi.

Xocosave disposa d'un sòlid historial de premis i reconeixements. Entre ells s’inclouen la Fava de Cacau, que la situa entre les 50 millors pastisseries de Catalunya per setè any consecutiu, i el guardó al millor panettone d’Espanya, obtingut el 2020.

D’aquesta pastisseria, per exemple, s’han fet virals els seus croissants XXL, que arrasen a les xarxes socials per la seva mida gegant. La pastisseria ofereix una àmplia gamma de sabors dels seus croissants, des dels clàssics de mantega i xocolata fins a combinacions especials com Kinder Bueno, Oreo o Baileys, passant per cremosos de mascarpone i cheesecake, i versions de fruita com a plàtan amb xocolata o mango.

A més dels croissants, la pastisseria, fundada el 1880, també s’ha fet famosa pels seus panettones artesans, que el 2020 van ser reconeguts com els millors d’Espanya, i per obtenir un Solete Repsol aquell mateix any. També destaquen les seves coques i un servei de càtering que porta la seva rebosteria a esdeveniments familiars i corporatius.

A més, el nou local també suposarà una oportunitat de feina, ja que la pastisseria ha iniciat un procés de selecció de personal per incorporar-se al projecte. Els interessats poden enviar el seu currículum a pastisseria@xocosave.com.

Tot i que encara no s’ha detallat la data exacta d’inauguració, a l’aparador del local on s’instal·laran, Xocosave ha deixat el següent missatge: “ben aviat obrirem portes per compartir amb tu els nostres croissants artesans, pastissos d’autor, xocolates i delicatessens dolços".

