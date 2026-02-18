Comerç
Una de les pastisseries més 'top' de Catalunya arriba a Cambrils: viral pels seus croissants gegants
La pastisseria, que porta set anys entre les millors de Catalunya, ha guanyat el premi al millor panettone d’Espanya
La pastisseria Xocosave, una de les més guardonades de Catalunya, obrirà molt aviat un nou local a Cambrils, segons ha informat La Ciutat. L’establiment estarà ubicat a la renovada Rambla Jaume I, un dels espais comercials més importants del municipi.
Xocosave disposa d'un sòlid historial de premis i reconeixements. Entre ells s’inclouen la Fava de Cacau, que la situa entre les 50 millors pastisseries de Catalunya per setè any consecutiu, i el guardó al millor panettone d’Espanya, obtingut el 2020.
D’aquesta pastisseria, per exemple, s’han fet virals els seus croissants XXL, que arrasen a les xarxes socials per la seva mida gegant. La pastisseria ofereix una àmplia gamma de sabors dels seus croissants, des dels clàssics de mantega i xocolata fins a combinacions especials com Kinder Bueno, Oreo o Baileys, passant per cremosos de mascarpone i cheesecake, i versions de fruita com a plàtan amb xocolata o mango.
A més dels croissants, la pastisseria, fundada el 1880, també s’ha fet famosa pels seus panettones artesans, que el 2020 van ser reconeguts com els millors d’Espanya, i per obtenir un Solete Repsol aquell mateix any. També destaquen les seves coques i un servei de càtering que porta la seva rebosteria a esdeveniments familiars i corporatius.
A més, el nou local també suposarà una oportunitat de feina, ja que la pastisseria ha iniciat un procés de selecció de personal per incorporar-se al projecte. Els interessats poden enviar el seu currículum a pastisseria@xocosave.com.
Tot i que encara no s’ha detallat la data exacta d’inauguració, a l’aparador del local on s’instal·laran, Xocosave ha deixat el següent missatge: “ben aviat obrirem portes per compartir amb tu els nostres croissants artesans, pastissos d’autor, xocolates i delicatessens dolços".