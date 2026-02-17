Diari Més

El municipi de Tarragona amb més Sols Repsol: 3 restaurants que no et pots perdre el 2026

La demarcació brilla a la gastronomia espanyola amb 15 establiments reconeguts per la Guia Repsol

Imatge del restaurant Miramar de Cambrils.

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas Ramírez

Cambrils encapçala la llista de Sols Repsol a Tarragona, amb fins a tres restaurants guardonats: Can Bosch, Miramar i Rincón de Diego. Aquests locals destaquen per la seva cuina mediterrània de qualitat, creativitat i l’ús de productes locals, consolidant aquesta municipi com a epicentre gastronòmic de la província i també del país.

Amb dos restaurants destaquen la ciutat de Tarragona amb El Terrat i AQ, Reus amb Ferran Cerro i Cervus, i Ulldecona amb Les Moles -amb dos Sols- i L’Antic Molí. Altres restaurants que han rebut aquest reconeixement són Citrus del Tancat a Alcanar, Quatre Molins a Cornudella de Montsant, Quintaforca a Nulles, El Celler d’en Joan Pamies a Riudoms, Deliranto a Salou i Villa Retiro a Xerta -amb dos Sols-.

Així doncs, en total, la demarcació compta amb 13 restaurants amb un Sol Repsol i 2 amb dos Sols. A més dels Sols, la província manté un centenar de locals amb Soletes Repsol i 25 restaurants a la categoria de recomanats, reflectint l’amplitud de l’oferta gastronòmica. 

