Diari Més

Meteorologia 

Mapa de vent a Tarragona: es reactiven les alertes per aquest dilluns

L'episodi s'allargarà fins dimarts a la matinada amb un nivell de perill moderat 

Imatge del mapa de la previsió meteorològica per dilluns

Imatge del mapa de la previsió meteorològica per dillunsMeteocat

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest diumenge l’avís de situació meteorològica de perill per vent a diverses comarques del país. A la demarcació de Tarragona, la situació es complicarà especialment aquest dilluns, amb avisos actius en diverses comarques.

Segons el Servei Meteorològic, l’episodi s’allargarà des d’aquest diumenge a les 07.00 hores fins dimarts a la 01.00 hores, amb la possibilitat de ratxes màximes que poden superar els 25 metres per segon. El grau de perill màxim previst és de 2 sobre 6.

Dilluns, afectació a cinc comarques tarragonines

De cara a dilluns, l’avís groc per vent moderat estarà actiu entre les 06.00 i les 00.00 hores a les comarques del Baix Camp, el Tarragonès, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Penedès. En tots aquests casos, el nivell de perill serà moderat (2/6).

Les autoritats recomanen extremar les precaucions, especialment en activitats a l’aire lliure, a la carretera i en zones elevades o exposades al vent, on les ratxes poden ser més intenses.

Pel que fa a aquest diumenge, l’alerta per vent queda restringida al Baix Camp i al Baix Penedès, també amb grau de perill moderat. A la resta de comarques de la demarcació no hi ha, de moment, avisos actius.

tracking