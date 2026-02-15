Meteorologia
Mapa de vent a Tarragona: es reactiven les alertes per aquest dilluns
L'episodi s'allargarà fins dimarts a la matinada amb un nivell de perill moderat
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest diumenge l’avís de situació meteorològica de perill per vent a diverses comarques del país. A la demarcació de Tarragona, la situació es complicarà especialment aquest dilluns, amb avisos actius en diverses comarques.
Segons el Servei Meteorològic, l’episodi s’allargarà des d’aquest diumenge a les 07.00 hores fins dimarts a la 01.00 hores, amb la possibilitat de ratxes màximes que poden superar els 25 metres per segon. El grau de perill màxim previst és de 2 sobre 6.
Dilluns, afectació a cinc comarques tarragonines
De cara a dilluns, l’avís groc per vent moderat estarà actiu entre les 06.00 i les 00.00 hores a les comarques del Baix Camp, el Tarragonès, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Penedès. En tots aquests casos, el nivell de perill serà moderat (2/6).
Les autoritats recomanen extremar les precaucions, especialment en activitats a l’aire lliure, a la carretera i en zones elevades o exposades al vent, on les ratxes poden ser més intenses.
Pel que fa a aquest diumenge, l’alerta per vent queda restringida al Baix Camp i al Baix Penedès, també amb grau de perill moderat. A la resta de comarques de la demarcació no hi ha, de moment, avisos actius.