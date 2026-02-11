SUCCESSOS
Crema un camió que transportava caixes de roba a l'AP-7 a Cambrils
S'ha tallat un carril de l'AP-7 en sentit Barcelona i hi ha retencions d'uns tres quilòmetres
Els Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora de dimecres en un incendi d'un camió a l'AP-7 de Cambrils. L'avís a arribat a les 06.24 hores i hi han treballat cinc dotacions de Bombers de la Generalitat.
El foc ha cremat la tractora d'un camió, que transportava caixes de roba. La rapidesa dels bombers per extingir l'incendi ha ajudat a que no afectés a la càrrega de l'interior de la caixa del camió. Tampoc s'ha propagat a la massa forestal propera. Cap persona ha resultat ferida.
Com a conseqüència de l'incendi s'ha tallat un carril de l'AP-7 en sentit Barcelona i hi ha retencions d'uns tres quilòmetres.