GASTRONOMIA
Cambrils arrenca les Jornades de la Galera amb 40 restaurants participants
La 21a edició incorpora el nou segell BOCA i un concurs internacional de cuina creativa professional
Cambrils torna a portar la galera de la mar a la boca amb la 21a edició de les Jornades de la Galera i de la Cuina Marinera, que se celebraran des de demà, 6 de febrer, fins a l’1 de març amb la participació de 40 restaurants del municipi.
El calendari gastronòmic arrenca aquest divendres amb una edició reforçada per la incorporació de noves propostes i el desplegament del nou segell de qualitat BOCA (És Bo si és de Cambrils), que vol identificar el compromís dels establiments amb el producte de proximitat i el territori.
Durant gairebé un mes, els restaurants participants oferiran menús especials i plats principals elaborats amb galera, acompanyats d’un programa d’activitats obert a tots els públics que inclou una degustació popular, visites guiades a la Confraria de Pescadors, dos concursos de cuina creativa i una conferència centrada en els reptes del canvi climàtic.
L’alcalde, Oliver Klein, ha remarcat que el distintiu BOCA no és només una etiqueta, sinó una eina per certificar l’aposta de la restauració local per preservar les tradicions i reforçar la connexió entre productors, cuiners i comensals, consolidant Cambrils com a referent gastronòmic.
La principal novetat d’enguany és el concurs internacional de cuina creativa Cambrils Galera Challenge Repsol, obert a xefs professionals d’arreu del món i que es presentarà oficialment la setmana vinent. Aquesta nova competició se suma al certamen de joves cuiners i cuineres, que aquest 2026 arriba a la seva 21a edició amb una clara vocació internacional i amb el premi d’accedir a la categoria professional.
El programa d’activitats s’inicia avui amb una conferència sobre canvi climàtic i adaptació al territori, i tindrà un dels seus punts àlgids amb la tradicional galerada popular del diumenge 8 de febrer al port. També s’han programat visites guiades a la Confraria els divendres 13, 20 i 27 de febrer i les finals dels concursos gastronòmics els dies 20 i 23 de febrer a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils i al Parc Samà, respectivament, amb previsió d’una elevada participació i una notable afluència de públic, que contribuirà a dinamitzar l’activitat turística, comercial i cultural del municipi durant tot el període de les jornades, especialment els caps de setmana.