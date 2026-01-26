GASTRONOMIA
Cambrils projecta el seu nou segell gastronòmic BOCA a la 24a edició de Madrid Fusión
El municipi, única destinació catalana a l’espai de Saborea España, presenta una estratègia basada en el producte local i la sostenibilitat per atraure visitants d’alt valor
Cambrils participa en la 24a edició de Madrid Fusión Alimentos de España, el congrés gastronòmic de referència mundial. L’objectiu del Patronat Municipal de Turisme és consolidar el posicionament de la vila com a Capital Gastronòmica de la Costa Daurada, posant en valor el nou segell de qualitat BOCA i la potència del seu ambiciós calendari d'esdeveniments gastronòmics per a tot l’any.
Cambrils reforça la seva notorietat internacional des d’un taulell propi situat a l’estand de la xarxa Saborea España. La vila marinera protagonitza diversos tallers i presentacions tècniques on es mostra la versatilitat dels productes de proximitat.
El Patronat de Turisme aprofita l’aparador de Madrid Fusión per donar a conèixer la seva nova marca gastronòmica i el calendari gastronòmic 2026, que inclou esdeveniments repartits durant tot l’any. Destaquen fites com el 1r Congrés Internacional de Turisme Gastronòmic (IFOODTC) i el concurs professional Cambrils Galera Challenge. Aquesta aposta decidida per la diversificació permet atraure visitants fora de la temporada alta, consolidant la gastronomia com un vector de desenvolupament d’un turisme més sostenible.
La regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Cambrils, Patricia de Miguel, ha destacat que «ser a Madrid Fusión com a única destinació catalana ens permet reivindicar el nostre producte local en un escenari global. Amb la marca BOCA no només venem cuina, sinó un ecosistema circular que uneix paisatge, tradició i innovació per oferir una proposta de qualitat que ens diferencia i ens posiciona com a referents a la nostra regió».
Per la seva banda, el director del Patronat de Turisme, Vadim Koryagin, ha subratllat que «l'estratègia de Cambrils passa per la preservació de la tradició i l’identitat de Cambrils com a vila marinera i destinació gastronòmica de referència. La participació a Madrid Fusión ens permet un contacte directe amb els prescriptors per tal de demostrar que som una destinació madura, capaç de generar experiències úniques durant els dotze mesos de l'any».