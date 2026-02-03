MUNICIPAL
L'alcalde de Cambrils assumeix les competències de Recursos Humans i aparta l'actual regidora
Oliver Klein pren la decisió davant el conflicte amb els treballadors de l'ajuntament que reclamaven la seva dimissió
L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, assumirà les competències de Recursos Humans després d'haver pres aquesta cartera a l'actual regidora Mar España. L'edil de Moviment Ciutadà continuarà al govern municipal fent-se càrrec de Benestar Social.
L'alcalde ha defensat que es tracta d'una acció «consensuada» amb el seu partit i els socis de govern (PSC i PP). La decisió s'ha pres davant el conflicte amb els treballadors de l'ajuntament que des de fa mesos exigeixen millores laborals.
Els sindicats havien demanat la dimissió d'España i havien convocat una roda de premsa aquest mateix dimarts al migdia. Klein ha demanat «responsabilitat» als representants per «buscar solucions» i ha afegit que algunes demandes ja s'han «començat a implementar».
Klein ha convocat els mitjans de comunicació a les deu del matí, tres hores abans que ho fessin els sindicats, i ha anunciat que assumeix ell mateix Recursos Humans. Al costat de Mar España, l'actual regidora d'àrea, ha assenyalat que es tracta d'una «situació complexa acumulada al llarg els anys».
Després de gairebé un any al govern, Klein ha decidit apartar España i gestionar des d'alcaldia Recursos Humans. «Ara em tocarà lidiar a mi», ha asseverat. L'alcalde ha «agraït» la feina feta per España i ha explicat que continuarà a la regidoria de Benestar Social davant el «desgast» de Recursos Humans.
Després d'ajornar la vaga prevista pel desembre en assolir diversos acords amb l'equip de govern, els treballadors van anunciar la setmana passada que reprenien les protestes. «La situació ha arribat a un punt crític, amb un col·lapse estructural del departament que repercuteix negativament en les condicions laborals de la plantilla i en el servei públic que rep la ciutadania», deien els sindicats a través d'un comunicat.
«Responsabilitat» als sindicats
L'alcalde ha aprofitat la compareixença per avisar als sindicats que també tenen «la seva responsabilitat en tot plegat». I els ha encoratjat a «ficar-se d'acord», mentre ha apuntat que tindrà un «tarannà negociador». També ha explicat que ja estan implementant algunes demandes. Per exemple, creant noves places i pagant retards de les nòmines. «Fer aquest treball tan complex no és flor d'un dia», ha afegit.
Per la seva banda, la fins ara regidora de Recursos Humans ha comentat que quan va arribar al govern va «escoltar moltíssim» els treballadors i que va «veure» que es tractava d'un treball que «repercutia tots els departaments» i, per tant, «tots els regidors». «És molt important deixar clar que el treball que s'ha fet fins ara és un treball en equip, de govern», ha continuat.
España ha explicat que s'ha trobat «situacions que s'havien anat enquistant» i que calia trobar una «solució». Amb tot, ha defensat que «s'ha avançat en molts temes que durant molt de temps no havien avançat». Tot i això, ha dit que de «forma voluntària» ha decidit fer un «pas al costat». «Hem detectat que ara havia d'haver-hi un canvi tècnic», ha expressat fent un símil futbolístic.