LABORAL
El comitè d'empresa de l'Ajuntament de Cambrils demana també el cessament de la direcció de RR.HH.
Els sindicats avisen que la Policia Local no farà serveis extraordinaris per carnaval i la mitja marató
El comitè d'empresa de l'Ajuntament de Cambrils ha demanat també el cessament de la direcció tècnica del departament de Recursos Humans del mateix ajuntament, després que l'alcalde hagi tret les competències de l'àmbit a la regidora Mar España i les hagi assumit ell mateix. A més, avisen que està sobre la taula la convocatòria d'una vaga davant la situació de «col·lapse total» de l'ajuntament.
«S'estan posant en perill greu els serveis públics», ha afirmat el president de la junta de personal, Carlos López. Els sindicats també han denunciat el «dèficit» de personal que pateix la Policia Local i han advertit que els agents no s'oferiran voluntàriament per fer serveis extraordinaris per carnaval i la mitja marató.
Aquest dimarts a les deu del matí, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha convocat els mitjans de comunicació per anunciar que ell mateix assumia les competències de Recursos Humans i apartava de l'àmbit la regidora Mar España davant la demanda dels sindicats de cessar-la. Ho feia tres hores abans de la roda de premsa convocada pel comitè d'empresa.
Els representants dels treballadors creuen que el canvi és «insuficient», ja que també exigeixen que es revoquin les competències de la persona que ara assumeix la direcció tècnica de Recursos Humans de l'Ajuntament de Cambrils. López considera que «s'estan posant en perill greu els serveis públics de l'ajuntament» i recorden que Recursos Humans és la «columna vertebral per a poder proveir de personal».
La setmana passada es va publicar la nova plaça de cap del departament de Recursos Humans. Mentrestant, els sindicats demanen que algú ocupi de manera interina aquest lloc fins que es resolgui el procés, que pot tardar diversos mesos.
López ha explicat que al departament d'Ocupació només hi ha una de les sis persones que haurien d'estar treballant perquè hi ha baixes de llarga durada, Esports també està «sota mínims» i la Policia Local es troba en un «dèficit» de disset agents menys en comparació a l'any 2009. Els sindicats també han advertit que hi ha 143 vacants per cobrir a l'administració local.
Després que el desembre passat ajornessin la vaga convocada en arribar a un preacord amb l'equip de govern, ara el comitè d'empresa no la «descarta». «S'estan incomplint de forma flagrant els acords als quals es va arribar a la mediació», ha assenyalat López.
Sense serveis extraordinaris a la Policia Local
Els representants dels treballadors han denunciat el «dèficit» que pateix la Policia Local. El cap hauria demanat 24 agents interins per cobrir les necessitats durant l'estiu, però només se n'han pressupostat vuit, segons apunten des dels sindicats. A més, avisen que la partida de serveis extraordinaris és de 200.000 euros, igual que l'any passat. «En aquest Ajuntament els serveis extraordinaris són estructurals», ha lamentat López.
El president de la junta de personal ha remarcat que el 2025 la Policia Local es va quedar sense pressupost per serveis extraordinaris a mig any, i els agents van tardar cinc mesos a cobrar-los. Davant aquesta situació, els agents han decidit en assemblea no oferir-se, de «forma voluntària», per cobrir els serveis extraordinaris de carnaval i la mitja marató de Cambrils. «Si és per la policia, difícilment aquests actes es podran dur a terme», ha etzibat López.