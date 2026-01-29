Societat
El pantà de Riudecanyes desembassa aigua per primera vegada des del 2020
En una maniobra ordinària per comprovar el funcionament de les comportes s'alliberen 35.000 m3
El pantà de Riudecanyes ha desembassat aigua aquest dijous per primera vegada des de l'any 2020. El president de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, Miquel Àngel Prats, ha explicat que es tracta d'una maniobra "ordinària" per comprovar el funcionament de les comportes però que a causa de la sequera dels darrers anys no s'havia pogut fer.
Així, s'han alliberat uns 35.000 metres cúbics, que ha suposat rebaixar la cota de l'embassament uns cinc centímetres. Un volum d'aigua que Prats creu que en les properes hores s'haurà recuperat. El pantà es troba pràcticament al 100% de la seva capacitat, però per la seva configuració quan arriba al màxim comença a sobreeixir pels laterals, per la qual cosa la presa no queda sobrecarregada.
Prats ha detallat que aquestes maniobres es fan a tots els embassaments i que més enllà de comprovar el correcte funcionament de les comportes també serveixen per treure sediments. Fins ara mensualment havien mogut comportes, però sense deixar anar aigua. Entre maig i juny l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) decidirà si repeteixen el procés.
El pantà de Riudecanyes té una capacitat de 5,32 hm3, (és a dir 5,3 milions de m3), amb la qual cosa el volum alliberat "és molt poca cosa", ha exemplificat el president de la CRPR. Aquest cabal ha anat riera avall i ha servit per "netejar-la". "No sé si haurà arribat fins a Cambrils", ha reconegut, si bé, si el pantà torna a sobreeixir l'aigua permetrà recarregar els aqüífers, molt secs arran de la manca de pluges dels últims anys.
Amb el pantà ple, la comunitat confia en que enguany podran fer una campanya de reg "normal", fet que no passa des del 2022. Tot i això, Prats adverteix que no en tindran prou: "veurem a veure què podem transvasar des de Siurana", ha avançat. Segons les estimacions dels regants, per fer una campanya necessiten uns 6 hectòmetres, quantitat superior a la capacitat del pantà. "Falta la primavera, veurem com van les pluges. Esperem que caiguin cap al Priorat, perquè la gent del Priorat també necessita aigua", ha manifestat Prats. La decisió final la tindrà l'ACA, en la comissió de desembassament que se celebrarà a la primavera.