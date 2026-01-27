Viral
El pantà de Riudecanyes arriba al seu límit i desembassarà aigua aquest dijous
L’operació, que permetrà regular el nivell de l’embassament, es realitzarà de forma controlada aquest dijous
El pantà de Riudecanyes es troba per sobre de la seva capacitat màxima i preveu desembassar aigua de forma controlada aquest dijous, entre les 8 i les 11 del matí. L’operació té per objectiu alliberar part del volum acumulat i evitar que el nivell de l’embassament sobrepassi la seva cota de seguretat, garantint la protecció dels municipis propers.
Protecció Civil ha informat aquest dimarts que, durant el dia d’ahir, ja van emetre avisos preventius als ajuntaments de Riudecanyes, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp i Cambrils alertant que el pantà estava a punt de desbordar-se.
El pantà ha arribat al 100% de la seva capacitat en els darrers dies, arribant a una cota de 219,50 metres. A més, el fort vent registrat a la zona ha generat onatge al pantà, augmentant la probabilitat que l’aigua sobresortís abans del previst. Per això, la decisió d’activar el desembassament controlat permet mantenir la infraestructura operativa i evitar riscos per a persones i vehicles.
El cabal alliberat podria arribar de manera puntual fins als 25 metres cúbics per segon, encara que no s’espera que això provoqui desbordaments ni afecti serveis bàsics. Els responsables subratllen que l’operació és preventiva i que el desembassament es realitzarà de manera gradual, seguint els protocols de seguretat establerts.