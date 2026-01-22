Meteorologia
El poble de Tarragona on més ha plogut durant la borrasca Harry: més de 175 l/m² en 5 dies
Diversos punts de la província s’han situat entre els més afectats de Catalunya pel temporal
La borrasca Harry ha deixat abundants precipitacions a Tarragona entre divendres passat i dimarts —amb dissabte i dimarts com els dies de pluja més intensa segons les previsions meteorològiques— i diversos punts de la província s'han situat entre els més afectats pel temporal.
En concret, l’estació de Prades ha registrat més de 178 l/m², sent un dels pobles de Catalunya on més pluja s'ha acumulat durant tot l’episodi, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Aquest episodi de pluja persistent ha estat especialment notable en zones d’interior del Camp de Tarragona, on també s’han detectat elevades acumulacions a Montbrió del Camp (172,5 mm) i Riudecols (163,8 mm).
Alt Camp
El poble de Tarragona que s’omple de calçots aquest cap de setmana: la cita que arrasa a Catalunya
Daniel Cabezas Ramírez
Aquests registres situen a la província de Tarragona entre les més “regades” per Harry a tot el territori català. El temporal ha generat desbordaments i importants pujades de nivells en barrancs a la resta de Catalunya, encara que a Tarragona capital i municipis propers no s’han reportat grans incidents d’inundació.
Els pantans han absorbit gran part de l’aigua i, després de diversos dies de pluja, la situació meteorològica ha començat a remetre i no s’esperen precipitacions rellevants durant el cap de setmana. De fet, la previsió de l’Aemet és que les pluges deixin pas al sol, almenys, fins dimarts, quan la probabilitat de precipitació es torna a disparar.