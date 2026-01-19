PROTESTA
Els pagesos de Tarragona deixen avellaners morts a Agricultura i a Aigües de Reus per denunciar la falta d'aigua
Unió de Pagesos avisa que encara no han sortit les resolucions per arrencar els arbres morts i no saben si cobraran
Una trentena de pagesos del Camp de Tarragona han fet una tractorada aquest dilluns al matí des de Riudoms (Baix Camp) i fins al centre de Reus per denunciar la falta d'aigua que pateix el sector. Unió de Pagesos (UP) ha deixat avellaners morts a les portes de les oficines del Departament d'Agricultura de la capital del Baix Camp i n'ha cremat davant la seu d'Aigües de Reus.
El coordinador territorial del Camp de Tarragona d'UP, Sergi Claramunt, ha avisat que encara no han sortit les resolucions de l'any passat vinculades a les ajudes per arrencar els arbres morts per la sequera i ha advertit que no saben si les cobraran. Des del Govern asseguren que s'estan «tramitant», que depenen del pressupost del 2026 i que es resoldran al febrer.
Els pagesos han tornat a sortir al carrer per reclamar solucions estructurals per garantir l'aigua al Camp de Tarragona i la continuïtat del sector de l'avellana. A les nou del matí s'han trobat a Riudoms per anar a una finca a recollir avellaners morts que han portat amb tractors fins a les portes de les oficines del Departament d'Agricultura. Allà han llegit un manifest, i han repetit l'acció a la seu d'Aigües de Reus. Volen que la ciutat agafi aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i no del pantà de Riudecanyes. Insisteixen que l'ús agrari ha de ser prioritari, per davant de la indústria i el turisme.
Claramunt creu que la Generalitat els està «prenent el pèl» davant l'endarreriment de la planta d'aigua regenerada de la depuradora de Reus i les basses d'emmagatzematge per poder regar. Des del sindicat afirmen que estarà enllestida cap al 2030, tot i que des de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) insisteixen que la idea és «completar l'obra» aquesta legislatura, i que podria estar finalitzada entre 2027 i 2028.
Resolució dels ajuts
Unió de Pagesos també reclama que Agricultura publiqui les resolucions dels ajuts per arrencar els avellaners morts per la sequera. La línia va sortir l'agost del 2025 i Claramunt diu que el Departament els té «abandonats». «No sabem si arribarà la resolució i, per tant, si els pagesos cobraran», ha comentat. Des del sindicat calculen que hi ha unes 1.800 hectàrees d'arbres morts i que caldrà arrencar. «El futur no és gaire bo», ha lamentat Claramunt.
Un dels pagesos afectats és Josep Zacaries. Ha hagut d'arrencar entre 2.500 i 3.000 avellaners, gairebé el 50% de la seva explotació, explica. Ha insistit que fins que no es publiqui la resolució no es «garantirà» aquesta ajuda, i que en cas de canviar el govern aquests diners podrien quedar compromesos. «L'activitat agrària en aquesta zona està tocada de mort», ha sentenciat.
Fonts del Departament d'Agricultura asseguren a l'ACN que els ajuts de sequera s'estan «tramitant dins els terminis habituals» i que els expedients són «recents». També recorden que els ajuts depenen del pressupost del 2026. Hi ha 45 sol·licituds i la previsió és resoldre-les durant el febrer d'enguany. Agricultura diu que «entén la preocupació» del sector, però assenyala que les mobilitzacions «no responen a un retard real, sinó a un calendari administratiu i pressupostari inevitable».
A l'espera del Pla Nacional de l'Avellana
El Camp de Tarragona també està a l'espera del Pla Nacional de l'Avellana. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va assegurar al juliol del 2025 que presentaria el pla a la tardor per ral de rellançar el sector i incrementar el valor de mercat d'aquesta fruita seca. Mig any després, encara no s'ha presentat. El coordinador territorial d'Unió de Pagesos ha dit que no esperen «massa cosa». «Anem fent promeses i cada vegada que fem una passa endavant, en fem tres enrere», ha etzibat Claramunt.