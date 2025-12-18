Successos
Mor una de les ferides crítiques durant l'accident d'ahir a l'AP-7 a Vandellòs
La víctima és una veïna d'Amposta de 36 anys i era presidenta del club de natació de la ciutat
Una de les conductores ferides crítiques durant l'accident d'ahir al vespre a l'AP-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha mort a l'hospital Joan XXIII aquest dijous. Durant la topada 10 persones van resultar ferides, dues d'elles crítiques, una greu i 7 lleus.
Per causes que encara s'estan investigant ahir a les 20.25 hores es va produit un accident múltiple amb quatre turismes i un camió implicat a l'AP-7 al punt quilomètric 279 en sentit sud.
Com a conseqüència de la topada, dues persones van resultar ferides crítiques i van ser traslladades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'Hospital Joan XXIII. També hi va haver un ferit greu, que va ser traslladat al mateix hospital de Tarragona. Finalment, set persones més van resultar ferides lleus: un d'ells traslladat al Joan XXIII; tres van ser donats d'alta in situ; i tres afectats van ser traslladats al CUAP de Cambrils.
Finalment, una de les conductores ferides crítiques ha mort avui a l'hospital. Es tracta d'una dona de 36 anys i veïna d'Amposta. Segons ha confirmat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, la noia era Roxana Covianici i era presidenta del Club Natació d'Amposta. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha decretat un dia de dol, durant el qual quedaran suspesos els actes institucionals organitzats pel consistori.
Amb aquesta víctima, són 140 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany (dades provisionals.