Dos ferits crítics, un greu i set lleus en un nou accident amb un camió implicat a l'AP-7 a Vandellòs
La topada entre quatre turismes i un vehicle pesant es va produir ahir passades les vuit del vespre i va obligar a tallar la circulació durant una estona
Deu persones van resultar ferides dimecres al vespre en un nou accident greu a l'AP-7 al terme municipal de Vandellòs o l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud. Aquest es va produir a les 20.25 hores i es van veure implicats un camió i quatre turismes.
Com a conseqüència de la topada, dues persones van resultar ferides crítiques i van ser traslladades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'Hospital Joan XXIII. També hi va haver un ferit greu, que va ser traslladat al mateix hospital de Tarragona. Finalment, set persones més van resultar ferides lleus: un d'ells traslladat al Joan XXIII; tres van ser donats d'alta in situ; i tres afectats van ser traslladats al CUAP de Cambrils.
Per aquest accident el SEM va activar 10 ambulàncies i Bombers de la Generalitat 4 dotacions terrestres. Els bombers van haver d'extreure una persona d'un vehicle ja no podia sortir del seu interior.
A causa del xoc es van produir retencions que van obligar a tallar l'autopista en sentit sud durant una estona, a més de fer desviaments per l'A-7 a l'alçada de Cambrils.