Tres ferits en un accident entre un camió i dos cotxes a l'AP-7 a Vandellòs

Com a conseqüència de la topada s'ha tallat un carril de la via durant una estona

Imatge d'arxiu d'una ambulància del SEM.

Tres persones han resultat ferides a primera hora del matí d'aquest divendres per un nou accident a l'AP-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Segons explica Bombers, l'avís l'han rebut a les 07.34 hores i s'han desplaçat fins al punt quilomètric 282,7 en sentit Tarragona.

Allí han trobat que un camió ha topat amb dos turismes i com a conseqüència tres persones persones han resultat ferides. Una d'elles ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus, dels altres dos no ha transcendit més informació.

Duarant una estona a l'AP-7 s'ha tallat un carril en sentit Barcelona per l'accident. A hores d'ara ja s'ha restablert la circulació. 

Aquest nou accident a l'AP-7 s'ha donat 11 hores després que un camió que transportava verdures bolqués dijous al vespre al terme de Mont-roig del Camp. L'accident va comportar que la via estigués tallada durant hores i ara hores d'ara només hi ha un carril tallat a la circulació en sentit nord per reparar els danys causats a la via.

