Successos
Tallat un carril de l'AP-7 a Mont-roig del Camp en sentit Tarragona per un nou accident de camió
L'accident es va produir dijous a pocs minuts de les vuit del vespre. Des d'ahir s'estan fent tasques per reparar la via
L'AP-7 al terme municipal de Mont-roig del Camp manté un carril tallat a la circulació per un accident d'un camió que es va produir dijous al vespre en sentit Tarragona. L'incident es va produir a les 19.52 hores on un camió va bolcar per causes que es desconeixen. Es tracta del tercer accident d'un camió que es produeix en sis dies.
Els Bombers de la Generalitat es van desplaçar ahir a la via per ajudar en l'accident amb quatre dotacions. Segons expliquen van aturar la fuita de combustible del dipòsit del vehicle i van fer tasques de neteja. El conductor va poder sortir de la cabina pel seu propi peu.
Els serveis d'emergències estan treballant des d'ahir al vespre en la retirada de la càrrega del vehicle i la reparació de la via, per la qual cosa hi ha un carril tallat a la circulació en sentit Tarragona. Cap a les vuit del matí només quedava tallat un carril, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), per reparar els danys de la via. El sinistre va tenir lloc cap a les vuit del vespre, quan un camió que transportava verdures va bolcar. Es fan desviaments per la sortida 281 de l'Hospitalet de l'Infant cap a l'A-7.
En els últims dies, dos accidents han tallat l’AP-7 durant moltes hores, un amb un camió cisterna el cap de setmana a l’Ametlla de Mar, i dimarts amb tres camions implicats a l’Aldea. El segon accident es va saldar amb una víctima mortal i també s'han produït altres ferits de diversa consideració en les dues topades.