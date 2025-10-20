Viral
Els 2 municipis més rics de Tarragona: es colen entre els 25 amb més renda de Catalunya
Catalunya es posiciona com la segona comunitat autònoma més rica del país, només per darrere de Madrid
Almoster i Castellvell del Camp, ambdós situats a la comarca del Baix Camp, són els dos municipis de Tarragona que figuren al rànquing de les 25 localitats amb més renda bruta mitjana de Catalunya. Segons les darreres dades publicades per l’Agència Tributària, Almoster ocupa la posició 24 del rànquing autonòmic (i el 48 a nivell estatal) amb una renda mitjana de 43.990 euros anuals per declarant, mentre que Castellvell del Camp se situa just darrere, a la posició 25 de Catalunya, amb 43.731 euros.
Aquestes xifres formen part de l’informe anual de l’Agència Tributària sobre la renda dels declarants de l’IRPF en municipis amb més de 1.000 habitants, corresponent a l’exercici fiscal de 2023. El document s’ha consolidat com una eina clau per analitzar les diferències econòmiques entre territoris, ja que permet observar de forma detallada els ingressos mitjans de la població a cada localitat.
En termes generals, Catalunya es posiciona com la segona comunitat autònoma més rica del país, només per darrere de Madrid. La seva renda bruta mitjana se situa en 35.925 euros, encara que el pes econòmic es concentra principalment a la província de Barcelona, que lidera l’estadística amb 19 dels 25 municipis més rics de Catalunya.
Tarragona, per la seva part, ocupa la tercera posició a nivell provincial, amb una mitjana de 30.809 euros anuals per declarant. Tanmateix, l’aparició tardana dels seus municipis al rànquing —a les posicions 24 i 25— posa de relleu les desigualtats territorials dins de la comunitat catalana. Aquest és el rànquing complet dels 25 municipis amb més renda bruta mitjana de Catalunya, segons l’Agència Tributària:
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat): 67.265 €
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental): 66.073 €
- Matadepera (Vallès Occidental): 65.536 €
- Alella (Maresme): 62.304 €
- Sant Vicenç de Montalt (Maresme): 59.363 €
- Cabrils (Maresme): 58.951 €
- Sitges (Garraf): 57.011 €
- Lliçà de Vall (Vallès Oriental): 56.412 €
- Cabrera de Mar (Maresme): 53.476 €
- Tiana (Maresme): 52.908 €
- Vallromanes (Vallès Oriental): 52.530 €
- Teià (Maresme): 52.119 €
- Ametlla del Vallès (Vallès Oriental): 50.454 €
- Premià de Dalt (Maresme): 49.891 €
- Sant Andreu de Llavaneres (Maresme): 49.845 €
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental): 49.050 €
- Begues (Baix Llobregat): 48.464 €
- Fornells de la Selva (Gironès, Girona): 46.939 €
- Gurb (Osona): 46.357 €
- Vilassar de Mar (Maresme): 45.913 €
- Castelldefels (Baix Llobregat): 45.548 €
- Quart (Gironès, Girona): 45.512 €
- Sant Gregori (Gironès, Girona): 44.713 €
- Almoster (Baix Camp, Tarragona): 43.990 €
- Castellvell del Camp (Baix Camp, Tarragona): 43.731 €