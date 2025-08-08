Societat
El poble abandonat de Tarragona que un arquitecte japonès va intentar recuperar
El japonès Masayuki Irie, estudiós de l’obra d’Antoni Gaudí, va voler reconstruir tres edificis del poble
Fatxes, un petit i abandonat nucli del Baix Camp, ha estat testimoni de la decadència d’un poble que va néixer durant la Baixa Edat Mitjana i que va desaparèixer gairebé en la seva totalitat a mitjans del segle XX. Malgrat el seu aïllament i el pas del temps, el poble va viure un breu intent de ressorgir l'any 2001, quan l’arquitecte japonès Masayuki Irie es va interessar per la seva restauració.
Irie, reconegut pel seu estudi de l’obra del també arquitecte Antoni Gaudí, havia descobert Fatxes mentre investigava l’arquitectura tradicional catalana. El seu projecte consistia, principalment, en restaurar tres de les masies del poble.
Una d’elles seguint els mètodes tradicionals, una altra amb un disseny d’espais diàfans i l’última per allotjar un hotel i un centre d’estudis d’arquitectura per a japonesos i catalans. Tanmateix, el terratrèmol de Fukushima l'any 2011 va desviar els recursos i el projecte va quedar paralitzat. Actualment, només dos edificis restaurats romanen dempeus, encara que en un estat preocupant d’abandó.
Fatxes, que comptava amb 77 habitants l'any 1900, va patir el despoblament gradual a causa de les dures condicions de vida i la falta de serveis, especialment després de la construcció de la central nuclear de Vandellòs als anys 60, que va promoure el desenvolupament urbà de la costa.
El projecte d’Irie, encara que ambiciós, no va aconseguir reviure el lloc. Avui, la majoria de les seves cases estan en ruïnes, i la història de Fatxes roman marcada per llegendes i rumors, entre ells un suposat triple crim que també es vincula a l’abandó del poble.
Malgrat la seva decadència, Fatxes continua sent un lloc carregat d’història i misteri. Les ruïnes, cobertes per herba i restes d’una vida passada, es mantenen com un enigma que contrasta amb el desenvolupament urbà que ha proliferat al voltant.