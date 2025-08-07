Festivals
El Nomad arrenca avui i converteix la Masia Embolic en el nou oasi cultural de la Costa Daurada
Del 7 al 17 d’agost, el festival reuneix música en directe, gastronomia i creativitat en un entorn natural únic a L’Albiol
Aquest estiu, la Costa Daurada suma un nou accent a la seva agenda cultural: el Nomad Festival Xperience 2025, que arriba amb l’edició més especial i extensa fins ara. Des d'avui 7 al 17 d’agost, la Masia Embolic, un espai natural a només 6 minuts de Reus, es transformarà en un oasi d’art, música i creativitat on viure experiències úniques a l’aire lliure, cada dia de 18.00 h a 1.30 h.
Més que un festival: una experiència immersiva
El Nomad Xperience 2025 aposta per una proposta cultural i estètica que fusiona música en directe, gastronomia, disseny i activitats per a totes les edats en un entorn acollidor i sostenible. L’edició d’enguany destaca per:
Pep Santos Alasà
- Escenaris entre llums i natura, amb més de 50 actuacions que combinen DJ sets, concerts acústics, bandes emergents i espectacles itinerants, tot envoltat d’arbres, garlandes i neons.
- Una decoració encantadora i sostenible, amb bobines de fusta, llums càlides, cadires de vímet i zones chill construïdes amb materials reciclats i tons vius, que fan de cada racó un espai de conte.
- El Petit Nomad, un univers creatiu pensat per als més petits, amb tallers, jocs i espectacles de màgia.
- Una oferta gastronòmica i artesanal de primer nivell, amb street food de qualitat, foodtrucks locals, vermuts, cocteleria, dissenyadors independents i un mercat pensat per descobrir, olorar i tastar.
Una cita imprescindible aquest estiu
El Nomad Xperience 2025 convida a desconnectar, explorar i gaudir de la cultura en un entorn natural privilegiat. Amb el seu format itinerant i esperit nòmada, el festival es consolida com una de les propostes més singulars de l’estiu català. Una experiència per viure-la amb tots els sentits.