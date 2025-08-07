Programa
Tot sobre la programació del Nomad Festival Xperience 2025: concerts, activitats i gastronomia
Avui s'enceta aquesta edició del Festival que s'allargarà fins al 17 d’agost i se celebrarà a la Masia Embolic, a l'Albiol
Avui s'ha encetat una nova edició del Nomad Festival Xperience 2025 que arriba amb l’edició més especial i extensa fins ara. Des d'avui 7 al 17 d’agost, la Masia Embolic, un espai natural a només 6 minuts de Reus, es transformarà en un oasi d’art, música i creativitat on viure experiències úniques a l’aire lliure, cada dia de 18.00 h a 1.30 h.
El Nomad arrenca avui i converteix la Masia Embolic en el nou oasi cultural de la Costa Daurada
Programació
7 d'agost
- 18:00–01:00 (diari): Pintacares & trenes colors amb Chandras Makeup
- 18:30–19:30: Taller de màgia infantil amb Mag Nebur
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Lollypop Party (espectacle musical familiar)
- 19:00 (Itinerant): Màgia itinerant amb Mag Nebur
- 20:00 (Escenari THE CLUB): DJ David & Keke (sessió amb DJ i percussió)
- 21:30 (Itinerant): Astronautes, espectacle itinerant infantil
- 22:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Tribut a El Último de la Fila amb Querencia Animal
- 00:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session amb Dj Resident
8 d'agost
- 18:00–01:00 (diari): Pintacares & trenes colors amb Chandras Makeup
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Reis del Mar – Taller de corones i viseres marines amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Petits Marins – Creació de mòbils mariners amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Suculentes – Taller de plantació de suculentes personalitzades
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Taller de màgia infantil amb Mag Nebur
- 19:00 (Itinerant): Màgia itinerant amb Mag Nebur
- 19:00 (Escenari El Pinaret) Bagul Màgic - Espectacle Musical
- 20:00 (El Pinaret) Bingo Musical
- 20:00 (Escenari THE CLUB) - Los chicos de las Converse
- 21.30 (Itinerant)- Gats de Versalles- espectacle Itinerant
- 22.30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça) Modelo- Indie Pop
- 00:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session amb Dj Resident
9 d'agost
- 18:00–01:00 (diari): Pintacares & trenes colors amb Chandras Makeup
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Stone Painting – taller de pintura sobre pedres naturals
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Bombolles d’Art – taller de pintura amb bombolles de sabó i pintura
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Maraques – cada nen crea la seva pròpia maraca amb materials reciclats
- 19:00 (Itinerant): Tarda de crispetes – espectacle musical familiar amb bandes sonores de cinema infantil
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Tropical Mystic – sessió de DJ amb percussió en viu, ritmes electrònics i orgànics
- 21:30 (Itinerant): Show de màgia itinerant amb Mag Nebur
- 21.30 (Itinerant) Periodistes - Espectacle Itinerant
- 22:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Tribut a Mecano – espectacle “Sombra Aquí y Sombra Allá” amb tots els èxits del grup
- 22.45 (El Pinaret) Bingo Musical
- 00:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – amb David & Claudia DJ’s, tancament de festa amb hits dels 80 a l’actualitat
10 d'agost
- 18:00–01:00 (diari): Pintacares & trenes colors amb Chandras Makeup
- 18:30–19:30 (Stand Mag Nebur): Taller de màgia infantil amb Mag Nebur
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Fes la bèstia! – Taller de màscares d’animals amb plats de cartó (AI CARAI)
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Reis del Mar – Taller de corones i viseres marines amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Suculentes – Taller de plantació de suculentes personalitzades (AI CARAI)
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Festa Pirata – Espectacle musical interactiu itinerant
- 19:00 (Itinerant): Màgia itinerant amb Mag Nebur
- 20:00–22:45 (El Pinaret): Bingo Musical – Cant i joc participatiu
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Landry i la Rumba Catalana – Concert de rumba
- 21:30 (Itinerant): Jungla Urbana – Espectacle itinerant amb moviment felí i dansa
- 22:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Copacabana – Concert indie‑pop amb versions d’èxits espanyols contemporanis
- 00:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session amb David & Claudia DJ – Sessió final amb hits dels 80 fins a l’actualitat
11 d'agost
- 18:00–01:00 (diari): Pintacares & trenes colors amb Chandras Makeup
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Pasta Chic – Taller per fer polseres artístiques amb pasta decorada amb colors vibrants
- 18.30-21.30 (El Pinaret) Petits Marins- Taller amb Ai Carai
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Bombolles d’Art – Pintura amb tècnica de bombolles de sabó i pintura per crear estampats abstractes
- 19:00 (Escenari El Pinaret): NOMAD X XICS – Espectacle musical interactiu i familiar
- 19:00 (Itinerant): Màgia itinerant amb Mag Nebur – sorpresa, humor i il·lusió pel recinte
- 20:00–22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical – Cant i joc participatiu amb cançons de tots els estils i èpoques
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Canela N’Drama – Versions de rumba catalana, boleros swing i tocs de bossa nova per ballar i gaudir
- 21:30 (Itinerant): Pasarel·la – Espectacle itinerant de moda creativa i participativa amb dissenys reciclats
- 22:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Tribut a El Canto del Loco – “Encanto de Loco”, amb èxits com “Zapatillas”, “Peter Pan”…
- 00:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sessió de tancament amb DJ Resident: pop electrònic, reggaeton, house i techno
12 d'agost
- 18:00–01:00 (diari): Pintacares & trenes colors amb Chandras Makeup
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Peixos Voladors – Taller de mòbils marins amb peixos de cartolina amb AI CARAI
- 18:30–19:30 (Stand Mag Nebur): Taller de màgia infantil amb Mag Nebur
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Art en Paper – Tallers de modelatge amb pasta de paper amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Stone Painting – Taller de pintura sobre pedres amb AI CARAI
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Euronómad – Espectacle musical familiar, amb cançons per a petits i grans per ballar junts
- 19:00 (Itinerant): Màgia itinerant amb Mag Nebur – màgia d’aprop i participativa entre el públic
- 20:00–22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical – Cant i joc participatiu amb cançons de tots els estils i èpoques
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Xibarri – Sessió Tardeo Rumba, amb fusió de rumba catalana, versions festives i pop‑rock
- 21.30 (Itinerant) Mongetes Tendres- Espectacle Itinerant
- 22.30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça) Tribut Estopa- Cacho a Cacho
- 00:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sessió de tancament amb DJ Resident: pop electrònic, reggaeton, house i techno
13 d'agost
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Maraques – Taller musical amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Fes la bèstia! – Taller amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Suculentes – Taller de plantació de suculentes personalitzades amb pedres i sorra
- 19:00 (Itinerant): Màgia itinerant amb Mag Nebur
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Lollypop Party – Mini‑discoteca familiar
- 20:00–22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical
- 20:00 (Escenari La Plaça): Show de màgia amb Mag Nebur
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Tribut a Bob Marley amb Dasplanta
- 21:30 (Itinerant): Futur Punk – Espectacle surrealista itinerant
- 22:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): La Prole Band – Concert de versions
- 00:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sessió de tancament amb el DJ resident
14 d'agost
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Pasta Chic – Taller amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Bombolles d'Art – Taller amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Petits Marins – Taller amb AI CARAI
- 19:00 (Itinerant): Màgia itinerant amb Mag Nebur – Espectacle de màgia
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Nomad X Xics – Espectacle musical familiar
- 20:00–22:45 (El Pinaret): Bingo Musical
- 20:00 (Escenari La Plaça): Show de màgia amb Mag Nebur
- 20:00 (Escenari THE CLUB): BÖWÖ Elèctrico – Show de percussió electrònica
- 22:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Tribut a Amaral – Concert
- 00:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sessió de tancament amb DJ Resident
15 d'agost
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Art en Paper – Taller amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Stone Painting – Taller amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Maraques – Taller amb AI CARAI
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Fem les Maletes – Espectacle musical
- 20:00–22:45 (El Pinaret): Bingo Musical
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Vanlove&Mica
- 21:30 (Itinerant): Jungla Urbana – Espectacle itinerant
- 22:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Las Locas del Panda– Concert
- 00:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sessió de tancament amb DJ Resident
16 d'agost
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Fes la bèstia! – Taller amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Suculentes – Taller amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (El Pinaret): Reis de Mar – Taller amb AI CARAI
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Tarda de Crispetes – Espectacle familiar
- 19:00 (Itinerant): Màgia itinerant amb Mag Nebur
- 20:00–22:45 (El Pinaret)- Bingo Musical
- 20:00 (Escenari THE CLUB)- Keke Beats – DJ & Percusió.
- 20:00 (Escenari La Plaça) Mag Nebur- Show Màgia
- 21.30 (Itinerant) Pasarel·la- Espectacle Itinerant
- 22:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Tribut a Maná amb Chamán
- 00:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – DJ Resident
17 d'agost
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Pasta Chic – Taller amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Petits Marins – Taller amb AI CARAI
- 18:30–21:30 (Espai El Pinaret): Peixos Voladors – Taller amb AI CARAI
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Festa Pirata – Espectacle musical
- 19:00 (Itinerant): Màgia itinerant amb Mag Nebur – Espectacle de màgia
- 20:00–22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical
- 20:00 (Escenari La Plaça): Show de màgia amb Mag Nebur
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Kasiguapos – Tardeo Rumba – Grup de versions rumberes
- 21.30 (Itinerant) Gats de Versalles- Espectacle Itinerant
- 22:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Tribut a Queen amb Bulsara
- 00:30 (Escenari Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – DJ Resident