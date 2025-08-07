Societat
Concentració al pantà de Siurana per denunciar el transvasament d'aigua a Riudecanyes
El GEPEC demana a Reus que renunciï de l'aigua de l'embassament i l'acusa de fer negoci amb l'aigua del Priorat
Un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous al migdia al costat de la presa del pantà de Siurana, al Priorat, per denunciar el transvasament d'aigua al de Riudecanyes. El buidatge es va iniciar dilluns i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha autoritzat moure 1,03 hm3 del Priorat al Baix Camp, fet que permetrà a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes disposar de fins a 3,20 hm3.
El president del GEPEC, Xavi Jiménez, ha demanat a Reus, que és l'accionista majoritari del pantà de Riudecanyes, que renunciï de l'aigua de l'embassament. L'entitat ha acusat Aigües de Reus de fer el «gran negoci» amb l'aigua del Priorat. «Compren aigua a un preu baix perquè és d'ús agrari i l'acaba venent per ús de boca», ha dit.
Diverses entitats com el GEPEC, la Plataforma pel Riu Siurana i Aigua és Vida s'han concentrat per denunciar el que consideren un «espoli» de l'aigua. Un conflicte que fa anys que s'arrossega i que aquest any ha revifat després que l'ACA hagi autoritzat el transvasament d'aigua del pantà de Siurana al de Riudecanyes. Aquest traspàs no es feia des del 2022, ja que els dos últims anys havia quedat aturat a causa de la sequera.
Dilluns es va començar el transvasament quan Riudecanyes tenia 1,3 hm3 d'aigua. Tres dies després, el pantà del Baix Camp ja ha pujat fins als 2,43 hm3, superant el 43% de la seva capacitat. En la comissió de desembassament, les entitats ecologistes es van mostrar contràries al transvasament, mentre que Unió de Pagesos es va abstenir demanant que l'aigua de Riudecanyes només s'utilitzés per a usos agraris.
Des del GEPEC i la Plataforma pel Riu Siurana han exigit posar fi al transvasament. Consideren, a més, que el pantà de Siurana es quedarà en una «situació crítica» perquè es quedarà tan sols al 15% del total de la seva capacitat. Jiménez ha insistit que «l'aigua que ara s'està traient del Priorat cap al Baix Camp acabarà anant a Reus». Consideren que l'empresa municipal Aigües de Reus fa un «gran negoci» amb l'aigua del Priorat perquè «compren aigua a un preu baix perquè és d'ús agrari i l'acaben venent per ús de boca».
L'entitat ecologista ha tornat a reclamar que s'iniciï projecte d'aigua regenerada de la depuradora de Reus per a reg agrícola. Una iniciativa que fa deu anys que reivindiquen, han asseverat. L'ACA preveu que entri en funcionament aquesta planta el 2027.