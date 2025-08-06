Territori
Tornen a transvasar aigua del pantà de Siurana al de Riudecanyes després de dos anys de sequera
Diverses plataformes convoquen un acte en contra del desembassament dijous al migdia
Dilluns es va iniciar el transvasament d'aigua del pantà de Siurana al de Riudecanyes després que l'embassament del Baix Camp se situés per sota del 50% del total de la seva capacitat al juliol. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha autoritzat moure 1,03 hm3 d'aigua del pantà del Priorat al de Riudecanyes, fet que permetrà a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes disposar de fins a 3,20 hm3. Des del 2022 que no es realitzava aquest traspàs d'aigua a causa de la sequera i de la poca quantitat d'aigua que hi havia a Siurana. El de Riudecanyes es trobava a finals de juny gairebé al 60% del total i ara està al 38%; s'ha anat buidant durant la campanya de reg.
Des del GEPEC-EdC, la Plataforma pel Riu Siurana i Aigua és Vida s'han mostrat contraris al desembassament, ja que el Siurana és el pantà amb menys reserva de tot Catalunya ara mateix i es quedarà al 17% del total de la seva capacitat. Per això, han convocat un acte per denunciar-ho dijous 7 d'agost a les 12 del migdia al pantà de Siurana.