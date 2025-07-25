Salut
Aquest és el col·lectiu amb més risc de morir ofegat a platges i piscines
Des del 15 de juny, 16 persones han mort ofegades a platges i piscines catalanes: la majoria, d'aquest col·lectiu
Cada any, desenes de persones moren ofegades a Catalunya. Des de principis de 2025, segons dades de Protecció Civil, 30 persones han perdut la vida per ofegament: 22 en platges, cinc en piscines i tres en gorgs o pantans d’interior. L'arribada de l’estiu ha agreujat la situació: des del 15 de juny, 16 persones han mort en platges i piscines catalanes. Només tres eren dones, i només set tenien menys de 60 anys.
Les dades acumulades dels últims anys apunten clarament a un col·lectiu especialment vulnerable: els homes majors de 60 anys, que sovint s’ofeguen en espais vigilats i amb bandera verda, fet que trenca amb la percepció habitual que el perill es concentra en situacions extremes.
Els cinc factors de risc en la gent gran
Segons el doctor Sami Loutfi, cap del servei de geriatria de l’Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, hi ha diversos motius pels quals les persones grans tenen més risc d’ofegar-se:
- Alta sensibilitat al fred: L’envelliment fa que el cos sigui més vulnerable als canvis bruscos de temperatura. Entrar sobtadament a l’aigua freda pot provocar marejos, inestabilitat i fins i tot pèrdua de consciència. El doctor recomana no banyar-se després d’un àpat copiós o d’un esforç físic intens, i fer-ho sempre de manera progressiva.
- Deshidratació: Les persones grans sovint tenen menys sensació de set, i això pot derivar en cops de calor. «És fonamental beure aigua sovint, especialment en dies de molta calor o si s’està exposat al sol durant hores», apunta Loutfi.
- Medicació amb efectes hipotensors o sedants: Alguns fàrmacs poden reduir la pressió arterial o causar somnolència. «Combinats amb el fred de l’aigua, poden provocar hipotèrmia de manera ràpida», alerta el metge.
- Disminució de la percepció del risc: Moltes persones grans que es consideren sanes infravaloren els perills del bany, tot i tenir alteracions de la visió, l’equilibri o la percepció espacial. Aquesta falsa seguretat pot portar-les a situacions de risc.
- Problemes mèdics previs: Persones amb malalties del cor, trastorns neurològics com Parkinson, epilèpsia o demència, tenen més dificultats per reaccionar davant imprevistos a l’aigua. Un ensurt o una pèrdua d’equilibri pot acabar provocant un ofegament.
Recomanacions per prevenir ofegaments
Des del servei de geriatria de l’Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, es recomana a les persones grans:
- Banyar-se sempre acompanyats i en zones amb socorrista.
- Evitar banyar-se amb bandera groga o vermella.
- No allunyar-se mar endins ni banyar-se en zones amb pedres.
- Entrar a l’aigua de manera progressiva, especialment si està freda.
- No estar massa estona al sol i beure aigua sovint.
- Evitar àpats copiosos i no consumir alcohol abans del bany.
Un estiu per gaudir-lo amb responsabilitat
Amb la calor estival, el bany és una activitat refrescant i beneficiosa, però també pot ser perillosa si no es tenen en compte certs factors, especialment entre la població més gran. Identificar els riscos i seguir les recomanacions és clau per evitar una nova tragèdia a les platges i piscines catalanes.