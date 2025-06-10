Policial
L'agressor del treballador de la neteja de Cambrils passarà avui a disposició judicial
El jutjat ha elevat el cas a temptativa d'homicidi per la gravetat de les lesions
L’home de 38 anys i de nacionalitat senegalesa que va apunyalar ahir un treballador de la neteja de l’empresa Secomsa Cambrils passarà avui ha disposició judicial. Segons ha pogut saber Diari Més, el cas s'ha elevat a delicte de temptativa d'homicidi per la gravetat de les lesions causades i la intencionalitat de l'agressió
El treballador municipal estava realitzant la seva feina amb una màquina bufadora a l’avinguda Diputació, a l’alçada dels Apartaments Internacional, quan l'agressor el va increpar pel soroll de la màquina i va procedir a agredir-lo amb un ganivet. Els fets van passar al barri de Vilafortuny passades les nou del matí.
La víctima és un home de 47 anys que va rebre diverses ferides per arma blanca, una d'elles al cap. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. La víctima es troba estable i no es tem per la seva vida.
Després de rebre l’avís de l’agressió, la Policia Local de Cambrils va localitzar i detenir al presumpte autor de l’apunyalament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets.
El detingut serà acusat d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa. L’home, de 38 anys, no resideix a Cambrils i es desconeixen els motius que l’havien portat a la zona. Fonts policials han confirmat que l'agressor compta amb diferents antecedents per altres delictes, és conegut per la getn de la zona i que no forma part del col·lectiu del top manta, com s'havia expeculat en un primer moment.