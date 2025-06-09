Successos
Un home apunyala un treballador de la neteja de Cambrils
Els fets han passat a primera hora del matí a l'avinguda Diputació
Un home de nacionalitat senegalesa ha agredit amb una arma blanca a un treballador de la neteja de l’empresa Secomsa Cambrils mentre que estava realitzant la seva feina amb una màquina bufadora a l’avinguda Diputació, a l’alçada dels Apartaments Internacional. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, els fets han passat passades les nou del matí i es tractaria d'un manter.
Segons han confirmat fonts del consistori, els fets s’han produït quan l’agressor ha increpat l’operari pel soroll de la bufadora que estava utilitzant en aquell moment i l'ha acabat ferint amb una arma blanca.
La víctima és un home de 47 anys que ha rebut diverses ferides per arma blanca, un ganivet. Dues dotacions dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat al lloc i després d'atendre el ferit, l'han traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. La víctima es troba estable i no es tem per la seva vida.
Després de rebre l’avís de l’agressió, la Policia Local de Cambrils han aconseguit localitzar i detenir al presumpte autor de l’apunyalament, gràcies a l’ajuda d’un altre treballador de Secomsa i de la col·laboració ciutadana. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets.
El detingut, que en aquest moment està sota custòdia de la Policia Local, serà acusat d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa i per això els Cos de Mossos d’Esquadra s’encarregarà de la investigació. L’home, de 38 anys, no resideix a Cambrils i es desconeixen els motius que l’havien portat a la zona.
L’Ajuntament de Cambrils ha condemnat els fets succeïts, ha manifestat el seu suport a la víctima i ha reconegut la ràpida i eficient actuació de la Policia Local, que ha permès detenir immediatament a l’agressor.