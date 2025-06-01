Societat
El fòrum d'administracions locals pel parc natural de les Muntanyes de Prades demana incloure aportacions al projecte
L'entitat comparteix la «preocupació» sobre les veus que diuen que el parc «limitarà el desenvolupament socio-econòmic»
El fòrum d'administracions locals pel parc natural de les Muntanyes de Prades demana incloure les seves aportacions al projecte. L'entitat ha compartit en un comunicat la «preocupació» davant les veus que diuen que el parc suposarà una «limitació per al desenvolupament socio-econòmic».
En aquest sentit, l'organisme insisteix que la documentació final i la normativa associada hauran de garantir que per a les explotacions agrícoles i ramaderes els sigui «més interessant estar dins que fora del parc».
Amb tot, l'agrupació apunta que la primera proposta del projecte «sembla ben encaminada», si bé considera que cal millorar i esmenar alguns aspectes. Així, confia que la pròxima fase aporti una proposta amb «el màxim consens possible».