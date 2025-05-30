Natura
Pagesos i propietaris forestals reclamen "consens" territorial en el futur parc natural de les Muntanyes de Prades
País Rural presentarà al Govern una nova llei d'espais naturals perquè consideren que l'actual és "obsoleta"
Pagesos i propietaris forestals reclamen que el futur parc natural de les Muntanyes de Prades es faci amb el "consens" del territori. Consideren que les decisions s'estan prenent des de la Generalitat, "a quilòmetres" de la zona afectada.
En un acte a Montblanc que ha aplegat unes 300 persones sota el lema "parc natural sí, però no així" País Rural ha avançat que presentaran al Govern una proposta per actualitzar la llei d'espais naturals. Consideren que l'actual és "obsoleta".
Des de Revolta Pagesa, el portaveu Eduard Escolà, remarca que cal "vetllar pels interessos de tothom, tant de la propietat privada com la pública". El sector agrari tem que el nou parc natural suposi un increment de burocràcia.