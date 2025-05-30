Política
Illa referma el seu compromís amb el projecte de Lotte a Mont-roig des de Seül
El president diu que la llicència ambiental pendent «està seguint els tràmits habituals de la manera més àgil possible»
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha refermat el seu compromís amb el projecte industrial de l'empresa coreana Lotte a Mont-roig del Camp durant el seu viatge institucional a Seül. Illa ha visitat la seu de la companyia i s'ha reunit amb els seus dirigents en el que ha qualificat de «visita de seguiment» per garantir que la inversió «va endavant». Sobre el fet que hi hagi dos recursos contenciosos contra el POUM de Mont-roig, Illa ha defensat que és un projecte «ben fet, ben plantejat i que genera prosperitat». D'altra banda, el president ha assegurat que la llicència ambiental que el projecte té pendent «està seguint els tràmits habituals de la manera més àgil possible».
Illa ha arribat a Seül aquest divendres al matí i s'ha desplaçat a la seu de Lotte per reunir-se amb els seus dirigents.
Durant la tarda el president s'ha entrevistat amb Seegene, una empresa coreana que es dedica al diagnòstic molecular. Es tracta d'una tècnica d'alta precisió per detectar malalties i aplicar un tractament personalitzat. Seegene és una de les empreses punteres en aquest sector.
Més tard, Illa ha visitat les oficines de Werfen, una empresa catalana de la indústria sanitària que és una de les companyies líders a nivell mundial en el diagnòstic in vitro. Té presència en més de 30 països.