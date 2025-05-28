Diari Més

Lotte ja pot començar a urbanitzar els terrenys on construirà una fàbrica a Mont-roig del Camp

L'ajuntament del municipi acaba la tramitació dels instruments de planejament i gestió del polígon dels Comellarets

Terrenys de la zona dels Comellarets al terme municipal de Mont-roig del Camp, on s'instal·larà la fàbrica de l'empresa sud-coreana ILJIN Materials.

Terrenys de la zona dels Comellarets al terme municipal de Mont-roig del Camp, on s'instal·larà la fàbrica de l'empresa sud-coreana ILJIN Materials.ACN

ACN

Lotte Energy Materials ja pot començar a urbanitzar els terrenys on té previst construir una fàbrica d'elecfoil a Mont-roig del Camp (Baix Camp). La junta de govern local del consistori ha aprovat definitivament aquest dimecres els projectes d'urbanització i reparcel·lació del polígon industrial dels Comellarets presentats per la firma coreana. 

Així mateix, la junta ha desestimat les al·legacions presentades. Aquest pas tanca la tramitació administrativa dels instruments de planejament i gestió i els terminis per desenvolupar el projecte dependran de la companyia, segons ha informat l'ajuntament. Tot i això, la construcció dels edificis industrials no s'iniciarà fins que s'acabi la tramitació ambiental, competència de la Generalitat.

