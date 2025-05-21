Jenny Mieres, alumna de l\u2019Escola d\u2019Hostaleria de Cambrils, s\u2019ha proclamat guanyadora en la categoria de cuina de la cinquena edici\u00f3 dels Premis Gastron\u00f2mics Josep Lladonosa, un certamen considerat el MasterChef dels estudiants catalans de cuina i sala. L\u2019esdeveniment, celebrat en el Palau de Pedralbes de Barcelona, ha reunit 18 finalistes seleccionats despr\u00e9s d\u2019una exigent fase de semifinals.. Els aspirants a xefs van preparar dues receptes: un mig-raust de pollastre amb llet d\u2019ametlles \u2014una recepta tradicional catalana\u2014 i un plat lliure amb arr\u00f2s com a ingredient principal. Per la seva part, els concursants de sala van demostrar les seves habilitats en cinc proves: servei de taula, tiratge i prescripci\u00f3 de cervesa, elaboraci\u00f3 d\u2019un espresso, preparaci\u00f3 d'un c\u00f2ctel i servei de precisi\u00f3 de cava.. Sota el lema 'Una cuina de fa 700 anys\u2019, aquesta edici\u00f3 ha apostat per recuperar el llegat de la cuina medieval catalana, inspirada en manuscrits hist\u00f2rics com el Llibre del Sent Sov\u00ed, de 1324. Les receptes elaborades al llarg de les diferents fases del concurs han estat seleccionades per retre homenatge al patrimoni culinari que Josep Lladonosa ha documentat i reivindicat durant d\u00e8cades.. El certamen compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i s\u2019emmarca en el programa oficial que reconeix Catalunya com a Regi\u00f3 Mundial de la Gastronomia 2025. Durant l\u2019entrega de premis, el conseller d\u2019Agricultura, \u00d2scar Ordeig, ha destacat el valor d\u2019aquest tipus d\u2019iniciatives per projectar el talent jove i refor\u00e7ar la formaci\u00f3 com a pilars fonamentals d\u2019un sector gastron\u00f2mic en constant evoluci\u00f3.. El jurat, presidit pels reconeguts xefs Sergio i Javier Torres, juntament amb el propi Josep Lladonosa i el cuiner Pep Moreno \u2014acumulant entre tots quatre Estrelles Michelin\u2014, ha entregat personalment el guard\u00f3 a Jenny Mieres, destacant l\u2019excel\u00b7l\u00e8ncia de la seva execuci\u00f3 i el seu domini t\u00e8cnic. Els organitzadors han remarcat el car\u00e0cter formatiu del concurs, m\u00e9s centrat en l\u2019aprenentatge que en la competitivitat.. A m\u00e9s, s\u2019han entregat altres reconeixements, com el Premi Social, atorgat a l\u2019alumne Yassine Maatallaoui, de la Fundaci\u00f3 Formaci\u00f3 i Treball, i a Pol Gonz\u00e1lez, de l\u2019Escola d\u2019Hostaleria i Turisme de Cambrils, que tamb\u00e9 ha estat distingit pel millor c\u00f2ctel Royal Bliss. Els Premis Lladonosa, impulsats l'any 2021 pels Germans Torres, van n\u00e9ixer amb la missi\u00f3 de fomentar la gastronomia sostenible, la formaci\u00f3 de qualitat i la preservaci\u00f3 de la cuina tradicional catalana.