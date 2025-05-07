Política
L’Ajuntament de Cambrils arrenca el procés per elaborar el seu primer Pla Local d’Habitatge
Es realitzaran diversos tallers per grups d’interès per tenir una radiografia acurada del municipi
L’Ajuntament de Cambrils ha posat en marxa un procés de participació ciutadana per a l’elaboració de la diagnosi del Pla Local d’Habitatge 2026-2032 a través d’una enquesta telemàtica oberta a tota la ciutadania i diversos tallers específics per grups d’interès que es realitzaran entre el maig i el juny.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein; la regidora d’Inclusió, Gemma Balanyà, i el regidor d’Urbanisme, Carlos Caballero, han explicat les diferents fases del procés participatiu i han fet una crida a tota la ciutadania a participar-hi per poder fer una bona diagnosi sobre la situació de l’habitatge.
Klein ha anunciat que el consistori construirà habitatges socials al solar de darrere del Museu d’Història. Aquesta promoció municipal complementarà la reserva pública impulsada per la Generalitat per incrementar l’oferta d’habitatge protegit, on l’Ajuntament de Cambrils ja hi ha inscrit tres terrenys municipals.
L’alcalde ha recordat que les competències en habitatge són de la Generalitat i de l’Estat i ha explicat que és un tema que supera l’administració local per la insuficiència de recursos, però també ha assegurat que l’Ajuntament de Cambrils farà tot el que estigui al seu abast per abordar aquesta problemàtica.
La regidora d’Inclusió, Gemma Balanyà, ha afirmat que el nou Pla Local d’Habitatge vol ser una eina estratègica que reculli tant les necessitats reals com propostes de millora i, per això, «la implicació de la ciutadania és essencial». Per aquest motiu, al llarg de les tres fases de l’elaboració del Pla es recolliran el màxim d’aportacions i es comptarà amb l’opinió, les idees i les propostes que es facin arribar per ajudar a tenir una radiografia real del moment en què es troba la situació de l’habitatge a Cambrils, i de les actuacions que cal fer des de l’Ajuntament per millorar-la.
El regidor d’Urbanisme ha explicat que l’Ajuntament de Cambrils també està treballant en el desenvolupament del Polígon d’Actuació 6 (El Pinaret) i el Sector 4 (Els Antígons), on hi ha una important reserva de sòl per a habitatge protegit, que en el cas del Pinaret és superior al 30%.
Les fases de redacció del Pla
El Pla Local d’Habitatge és el document tècnic que defineix la política local d’habitatge per un període de sis anys, i és la base per concertar polítiques d’ajuts en matèria d’habitatge.
L’equip redactor del Pla és l’empresa GMG: Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme, que compta amb una llarga trajectòria en la redacció de plans locals d’habitatge. La redacció del Pla consta de tres fases. La primera, que és l’actual, és la realització de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi i de les condicions de context socioeconòmic i urbanístic.
En una segona fase, a partir de la suma de la informació obtinguda, es plantejaran objectius i estratègies d’actuació, i s’inclouran tallers participatius presencials per grups d’interès per validar i consensuar aquestes propostes. Finalment, la tercera fase servirà per concretar les actuacions que ha de tirar endavant el govern local a curt i mitjà termini per respondre a les necessitats detectades. A continuació, el document resultant es posarà a exposició pública, es votarà al Ple i es farà el traspàs a la Generalitat.
L’enquesta dirigida a tota la ciutadania estarà activa des d’avui i fins a mitjans de juny. El formulari en format virtual es pot respondre a través de l’enllaç (https://goo.su/8xaKaO) o del QR que apareix als cartells distribuïts pel municipi. Es pot trobar a diversos edificis municipals com el Forn del Tallero o el Casal de la Gent Gran.