Habitatge
L’Ajuntament de Cambrils inscriu tres solars per construir habitatge protegit
Els terrenys municipals que s’han posat a disposició per la reserva pública estan situats al carrer Anoia, la plaça Carles Roig i la zona Nova Augusta
L’Ajuntament de Cambrils ha inscrit tres solars municipals a la primera convocatòria de la Generalitat per impulsar habitatge assequible. Aquests terrenys municipals, que s’han determinat a partir d’un estudi tècnic del Departament d’Urbanisme, estan situats al carrer Anoia, la plaça Carles Roig i la zona Nova Augusta i compleixen les condicions establertes per formar part de la reserva pública de sòl.
Amb aquesta inscripció, Cambrils inicia els tràmits administratius per posar a disposició de la Generalitat un total de 138 habitatges públics projectats, que podran ser adjudicats a promotors per a la seva construcció, prioritzant el règim de lloguer assequible o dotacional. Concretament, es preveu la construcció de 52 habitatges per a joves al carrer Anoia, 32 habitatges destinats a famílies a la plaça Carles Roig, i 54 habitatges per a gent gran a la zona Nova Augusta.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha explicat que la mesura s’emmarca dins de les accions estratègiques de l’Ajuntament per facilitar l’accés a l’habitatge, especialment per a col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat lliure. «La inscripció dels solars és un pas ferm cap a un model de ciutat més equitatiu i accessible, on l’habitatge sigui un dret i no un privilegi», ha afirmat l’alcalde.
En aquesta línia, Oliver Klein ha assegurat que «el govern està compromès en garantir una oferta real i assequible per a la ciutadania» i continuarà treballant per ampliar el parc públic d’habitatge, a través del Pla Local d'Habitatge que s'està elaborant i en col·laboració amb la Generalitat i altres administracions.