Diari Més

Policial

Detenen al piròman que va incendiar 9 establiments de Cambrils

El detingut va utilitzar un encenedor per calar foc als tendals de diversos restaurants i les flames van afectar també les terrasses dels locals

Imatge d'un dels locals afectats per un dels incendis a Cambrils.

Imatge d'un dels locals afectats per un dels incendis a Cambrils.Mossos d'Esquadra

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Cambrils van detenir dilluns un home de 33 anys, com a presumpte autor dels delictes de danys i incendi en nou immobles, la majoria restaurants amb terrassa i botigues.

Els fets es van produir la matinada del passat divendres, 18 d’abril, a la zona més turística de Cambrils. En només mitja hora, es van declarar fins a 9 focus d’incendi que afectaven cinc restaurants, dues botigues, una empresa de construcció i una propietat privada.

Ràpidament diverses patrulles dels mossos i de la Policia Local van adreçar-se al lloc. També bombers que es va fer càrrec d’apagar els focs.

La mateixa nit, hores més tard una de les patrulles va identificar un home a prop de la Riera de l’Alforja a l’altura de la plaça de l’Ajuntament. En l’escorcoll li van localitzar un encenedor entre les seves pertinences.

Posteriorment, el Grup de Delinqüència Urbana es va fer càrrec del cas i va recollir tota la informació possible dels establiments i també de les gestions fetes per la Policia Local. Gràcies a aquestes gestions, van poder constatar que l’home que havia estat identificat la nit dels fets, era el presumpte autor dels focs.

Imatge d'un dels locals afectats per un dels incendis a Cambrils.

Imatge d'un dels locals afectats per un dels incendis a Cambrils.Mossos d'Esquadra

Els mossos van detenir-lo dilluns al migdia a Cambrils. Al detingut, a qui li consten una vintena d’antecedents, va passar a disposició del jutjats d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus ahir dimarts.

tracking