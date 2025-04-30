Policial
Detenen al piròman que va incendiar 9 establiments de Cambrils
El detingut va utilitzar un encenedor per calar foc als tendals de diversos restaurants i les flames van afectar també les terrasses dels locals
Agents dels Mossos d'Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Cambrils van detenir dilluns un home de 33 anys, com a presumpte autor dels delictes de danys i incendi en nou immobles, la majoria restaurants amb terrassa i botigues.
Els fets es van produir la matinada del passat divendres, 18 d’abril, a la zona més turística de Cambrils. En només mitja hora, es van declarar fins a 9 focus d’incendi que afectaven cinc restaurants, dues botigues, una empresa de construcció i una propietat privada.
Ràpidament diverses patrulles dels mossos i de la Policia Local van adreçar-se al lloc. També bombers que es va fer càrrec d’apagar els focs.
La mateixa nit, hores més tard una de les patrulles va identificar un home a prop de la Riera de l’Alforja a l’altura de la plaça de l’Ajuntament. En l’escorcoll li van localitzar un encenedor entre les seves pertinences.
Posteriorment, el Grup de Delinqüència Urbana es va fer càrrec del cas i va recollir tota la informació possible dels establiments i també de les gestions fetes per la Policia Local. Gràcies a aquestes gestions, van poder constatar que l’home que havia estat identificat la nit dels fets, era el presumpte autor dels focs.
Els mossos van detenir-lo dilluns al migdia a Cambrils. Al detingut, a qui li consten una vintena d’antecedents, va passar a disposició del jutjats d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus ahir dimarts.