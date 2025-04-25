Successos
Cambrils escenari de quatre incendis en diverses terrasses de restaurants en pocs minuts
Els fets han passat les tres i mitja de la matinada prop de l'avinguda de la Diputació
Quatre restaurants de Cambrils han estat escenari de quatre incendis aquesta matinada de divendres. Els Bombers de la Generalitat han rebut el primer avís a les 03.30 hores i han mobilitzat una dotació fins un local a l'avinguda Diputació. Allí cremaven diverses cadires i taules de l'exterior de l'establiment.
El segon avís ha estat a les 03.39 hores al carrer Frederic Mompou, on també cremava la terrassa d'un local de restauració. Una dotació de bombers s'ha encarregat de l'extinció del foc.
El cos d'emergències ha rebut un altre avís a les 03.46 i s'ha desplaçat fins al local de menjar ràpid McDonald's on també cremava la seva terrassa. Finalment, l'últim avís l'han rebut a les 03.48 hores per una altra terrassa afectada a l'avinguda Països Catalans. En cadascun dels serveis han intervingut una dotació.