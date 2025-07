El PSC de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant rebutja la construcció d'un segon MTI a la nuclear

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El PSC de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha rebutjat la construcció d'un segon Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) a la central nuclear de Vandellòs I. Aquesta central va aturar la seva activitat l'any 1989 arran d'un accident i els residus actualment es troben a França.

Els socialistes han presentat al·legacions al projecte perquè el POUM vigent preveu que el sol on s'ha d'aixecar el magatzem sigui d'us urbà. «No volem hipotecar el futur d'aquest espai», ha exposat el regidor Gerard Martín. A banda, la formació també considera que dos MTI suposen un risc i uns costos més alts que un de sol.

El nou MTI ha d'acollir els residus procedents de França a més dels que s'obtinguin durant la tercera fase de desmantellament que s'ha de dur a terme la pròxima dècada. Segons els plans d'Enresa, l'empresa pública encarregada de gestionar els residus nuclears, el 2026 s'ha de licitar l'MTI i s'han d'iniciar les obres, que s'acabarien el 2027. Se situaria a l'entorn de la mateixa central de Vandellòs I. Paral·lelament, ja hi ha projectat el magatzem de Vandellòs II, també dins del seu àmbit. Entremig de les dues centrals hi ha uns terrenys, també reservats per a l'activitat nuclear.

La posició del PSC és que els quatre contenidors que han de tornar de França vagin al magatzem de Vandellòs II «que és molt gran i que, a més, té capacitat d'ampliació», han defensat. Des del grup municipal han argumentat el rebuig no només per una qüestió municipal, sinó també econòmica, ja que hi hauria un MTI per a 73 contenidors i un altre per a quatre. «Calen 12 milions d’euros, i el manteniment posterior, per fer aquest segon magatzem? Nosaltres entenem que no, a nivell econòmic no té cap tipus de sentit», ha dit Martín.

A la vegada, els socialistes han criticat una «falta de lideratge flagrant» per part de l'equip de govern perquè l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears (AMAC) no ha presentat al·legacions al projecte. L'executiu municipal va explicar la setmana passada que també havien presentat al·legacions, en uns termes similars.