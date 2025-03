Vandellòs presentarà al·legacions al Magatzem Temporal de residus de la central nuclear

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant presentarà al·legacions al projecte de Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) de la central nuclear de Vandellòs I així com a l'estudi d'impacte ambiental.

Aquesta central va aturar la seva activitat l'any 1989 arran d'un accident i els residus actualment es troben a França. El nou MTI ha d'acollir aquests residus a més dels que s'obtinguin durant la tercera fase de desmantellament que s'ha de dur a terme la pròxima dècada. El consistori rebutja que es construeixin dos MTI, un per cada reactor (Vandellòs I i II) i separats l'un de l'altre quan es podrien fer conjuntament; i lamenta que els estudis no concretin quants contenidors i quin tipus de residus s'hi guardaran.

L'alcaldessa de la localitat, Assumpció Castellví, ha assegurat que reclamen un únic magatzem, igual que passa en altres localitats que també tenen dos reactors, com Ascó o Almaraz. «I més quan els dos magatzems estarien a menys de cinc quilòmetres» l'un de l'altre, ha especificat. «No és lògic, no és de sentit comú i no és segur», ha reafirmat. «Volem el mateix que els altres», ha exclamat en referència a tenir tan sols un magatzem. Segons els plans d'Enresa, l'empresa pública encarregada de gestionar els residus nuclears, el 2026 s'ha de licitar l'MTI i s'han d'iniciar les obres, que s'acabarien el 2027. El 2028 s'hi dipositarien els residus procedents de França.

Més enllà del projecte, l'ajuntament també ha presentat al·legacions a l'estudi d'impacte ambiental elaborat per la subdirecció general d'energia nuclear del Ministeri de Transició Ecològica. Han assegurat que hi ha «indefinició» en quants contenidors de residus s'hi acabaran dipositant. «De França es preveu que vindran quatre contenidors d'alta intensitat -de radioactivitat-. Però no queda gens clar els residus especials» que s'hi guardaran i que es generaran durant la tercera fase del desmantellament de Vandellòs I que començarà el 2030 i s'allargarà fins el 2045. «Diuen que s'han de proporcionar i reservar espais suficients, no diuen quants ni quin tipus d'espais», ha concretat Castellví.

Tot plegat fa desconfiar el consistori, ja que interpreten que si cal reservar espais és perquè els residus que apareixeran seran d'alta intensitat, ja que si fossin de baixa o mitja es traslladarien a El Cabril (Còrdova), on hi ha l'únic magatzem definitiu de residus radioactius de molt baixa, baixa i mitjana activitat de tot l'Estat. «Abans deien que serien nou -contenidors-, però ara ja no diuen quants seran», ha raonat la batllessa. Amb tot, no creu que hi hagi «mala fe», sinó que ho atribueix a la inexperiència a l'hora de gestionar un desmantellament d'una nuclear. «Suposo que es volen curar en salut, però nosaltres estem vetllant pel nostre municipi i no podem anar amb imprevisions», ha justificat.

Mala ubicació

El projecte d'MTI al qual han presentat les al·legacions és el que fa referència als residus de la clausurada Vandellòs I i se situaria en els mateixos terrenys de la central. Paral·lelament, ja hi ha projectat el magatzem de Vandellòs II, també dins del seu àmbit. Entremig de les dues centrals hi ha uns terrenys, també reservats per a l'activitat nuclear, on el consistori defensa que s'hi podria construir el magatzem compartit. És una zona plana, amb sòl consolidat i una mica més allunyada del mar, defensen des de l'ajuntament. Aquest darrer aspecte, en un context de canvi climàtic, consideren que cal tenir-lo en compte. «Amb un magatzem reduïm l'impacte al municipi, s'optimitzen recursos i es redueixen diners, evitem l'afectació dels usos del terreny de la central nuclear I i no hipotequem dos espais», ha justificat Castellví.

Respecte aquesta hipoteca del sòl, l'alcaldessa recorda que els terrenys on s'ha previst l'MTI al·legat estan qualificats per acollir un centre tecnològic destinat a la investigació i desenvolupament de tecnologies d'energia elèctrica. Una iniciativa que es desenvoluparia un cop s'acabés el període de comprovacions de seguretat finalitzat el tercer desmantellament, l'any 2055. «Volem que no comprometin ni els usos del sol ni el futur del municipi», ha subratllat.

A l'entorn, a més, hi ha també tres elements catalogats com a Bé Cultural d'Interès Local: un pavelló d'accés a la central nuclear, la centraleta telefònica i una estació meteorològica. «Tenen valor patrimonial i és obligatori conservar-los», ha insistit i per això ha confiat que el Departament de Cultura de la Generalitat «també faci al·legacions». L'Ajuntament també ha expressat la seva preocupació per la indefinició del termini real de la «temporalitat» del magatzem, que, segons el setè Pla General de Residus Radioactius, podria allargar-se fins al 2072, que és quan està prevista la construcció d'un Magatzem Geològic Profund, únic a nivell estatal.