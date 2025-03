Els cossos policials tindran contacte directe amb els fabricants per detectar productes falsificats

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els diferents cossos policials tindran accés a la base de dades de l'Associació per a la Defensa de la Marca (ANDEMA) que els permetrà tenir un contacte directe amb els fabricants de les grans marques per detectar productes falsificats. D'aquesta manera, quan els agents facin operatius relacionats amb la propietat intel·lectual podran contrastar ràpidament amb les empreses per saber si el material intervingut és autèntic o és una imitació.

Aquest dimecres a Cambrils s'ha celebrat una jornada de formació a més de 150 policies per part de representants d'ANDEMA per saber detectar quins punts determinen la falsificació d'un producte i els Mossos d'Esquadra han signat un conveni de col·laboració amb l'entitat.