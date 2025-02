Alfredo Clúa fa efectiva la renúncia a l'alcaldia i Camí Mendoza és la nova alcaldessa en funcions de Cambrils

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Alfredo Clúa ha fet efectiva la seva renúncia a l'alcaldia de Cambrils i Camí Mendoza (ERC) és la nova alcaldessa en funcions. La renúncia ha arribat durant el Ple Ordenari d'aquest divendres, en el qual s'ha respirat tensió i s'hi han escoltat acusacions creuades entre el PSC i Junts. Cal recordar que Enric Daza, portaveu de Junts i conseller d'Urbanisme, va ser expulsat de l'equip de govern per «deslleialtat», segons va afirmar Clúa.

Aquest moviment ha acabat desencadenant en la renúncia de l'alcalde, després de no haver rebut el suport suficient per a l'aprovació dels pressupostos del 2025. Tot plegat, deixa la porta oberta de l'alcaldia a Oliver Klein (Nou Moviment Ciutadà).

En el seu discrus de sortida, Clúa ha insinuat que alguns membres del govern han «utilitzat la premsa» per filtrar informacions i no han anat estat transparents en els pactes polítics i ha defensat que alguns volen sempre «sortir a la fotografia». A més, ha posat en valor algunes de les accions del seu govern durant el temps que ha exercit com a cap de l'Ajuntament.

A més a més, Clúa ha assegurat que ha estat "un honor" liderar el municipi i que marxa "convençut d'haver fet la feina". Alhora, ha lamentat que els socis de govern hagin fet públiques les discrepàncies i ha assegurat que "els draps bruts es renten a casa".

Clúa va acusar Daza de «deslleialtat» a l'equip de govern i Daza ha aprofitat el plenari d'avui per a desmentir aquestes acusacions. Els enfrontaments entre els membres del PSC i Junts han estat constants, amb recriminacions i una clara divisió a l'hora de defensar les seves posicions. Daza ha assegurat que la seva expulsió va ser una «estratègia política» orquestrada pels socialistes.

Un dels moments tensos ha arribat quan la regidora de Junts, Teresa Recasens, ha criticat Clúa per la manera en què va forçar les dues regidores del seu partit, Laura Mellau i la mateixa Recasens, a escollir entre donar suport al seu company expulsat o mantenir-se al govern.

Així, amb la renúncia de Clúa, la regidora republicana Camí Mendoza assumeix el càrrec d'alcaldessa en funcions, un escenari incert que deixarà el consistori cambrilenc en una situació de màxima tensió política. El Ple d'aquest divendres ha estat marcat per diverses recriminacions i un ambient carregat, amb l'afirmació que l'acord de govern ha arribat al seu punt final.

10 dies per a escollir alcalde

En un màxim de deu dies el plenari cambrilenc haurà d'escollir un nou alcalde. Les forces polítiques ja han començat la seva estratègia, i tot apunta que serà Oliver Klein, de Nou Moviment Ciutadà, qui acabarà assolint l'alcaldia. La gran incògnita, però, és saber qui l'acompanyarà en aquest camí.

Per Klein la prioritat és bastir un pacte que permeti aprovar pressupostos i, seguidament, consolidar el govern. En cas que no es formés una majoria d'onze regidors en el pròxim ple extraordinari, Klein seria escollit igualment com a alcalde per la seva condició de representant de la força més votada a les passades eleccions municipals.