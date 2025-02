El PSC de Cambrils carrega contra les acusacions dels seus socis

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

La dimissió d’Alfredo Clúa com a alcalde de Cambrils anunciada aquest dilluns va provocar la reacció contrària dels socis que el van pujar a l’alcaldia, ERC, Junts i Comuns. Ahir, a un dia de ratificar la renúncia, el PSC de Cambrils va enviar una resposta de deu punts a les declaracions sorgides durant la setmana.

Els socialistes es refermen en la decisió de Clúa al·legant que es tracta «d’una actitud responsable davant la incapacitat d’aprovar uns pressupostos». A més, des del grup han manifestat «orgull» pel mandat de l’alcalde basat en «una actitud de dialogant, negociadora i respectuosa».

El comunicat servei també de resposta a la proposta llençada per Enric Daza, portaveu de Junts expulsat del govern, de renunciar a la seva acta per tal de reeditar l’actual acord. Els socialistes consideren que Daza ha emès «insinuacions intolerables» i el conviden a «dimitir immediatament» per «una actitud que l’inhabilita per a qualsevol càrrec públic». Cal recordar que Daza va proposar-se a renunciar per tal de destapar una suposada «moció interna».

Els socialistes afirmen que van convidar Junts a participar de les negociacions dels pressupostos, desmentint així el que va afirmar el portaveu juntaire. D’altra banda, el grup del PSC s’ha apropat a l’oposició en el comunicat, a qui els hi ha agraït «no aprofitar l’escenari per sumar-se a un espectacle deplorable». Des del grup de Junts van reforçar la teoria d’un pacte entre el PSC, NMC i PP per formar una nova majoria.

Últim dia

Cambrils celebrarà avui l’últim ple d’Alfredo Clúa com a alcalde, ja que l’últim punt de l’ordre del dia ratificarà la seva renúncia. El mateix plenari també haurà de donar compte de la renúncia de les regidores juntaires Laura Mellau i Maria Teresa Recasens. Així, s’obrirà un període de deu dies en què s’haurà de buscar una nova majoria per governar l’Ajuntament.

En el comunicat emès pel PSC, el grup es va mostrar «disposat a dialogar amb totes les forces sense excloure cap escenari» per tal de construir un nou govern. Pel que fa a la sol·licitud de reeditar el pacte –emesa d’una manera o l’altra per tots els grups que ho formen– els socialistes van demanar una «reflexió sincera i interna», considerant que «no es pot oferir aquesta mala imatge i l’endemà demanar reeditar acords».

Els socialistes asseguren que iniciaran una nova ronda de negociacions a partir de demà amb «l’estabilitat de Cambrils» com a prioritat. El comunicat remarca que el grup continuarà treballant «amb esforç i lleialtat» tant des del govern com de l’oposició.