El govern espanyol desacredita les declaracions de Mohamed Houli sobre el 17-A

L'executiu espanyol no dona cap credibilitat a les declaracions que Mohamed Houli, condemnat a més de quaranta anys de presó pel seu paper als atemptats del 2017 a Barcelona i Cambrils, va fer aquest dijous davant la comissió d'investigació del Congrés sobre el 17-A.

El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha afirmat que donar credibilitat a delinqüents «no és un bon camí», i «alguns ho haurien de començar a aprendre». El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntat en la mateixa direcció: «Jo no faria massa cas a cap de les manifestacions d'un terrorista condemnat», ha afirmat, i «tot demòcrata ha d'estar convençut que l'única veritat és la veritat judicial».

Houli va declarar davant la comissió que «el CNI tenia coneixement de les intencions que tenia l'imam» de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, i malgrat això la intel·ligència espanyola «va permetre que vingués i ens mengés el cap».

En unes declaracions conjuntes a Cadis, on han presidit la IV Reunió Ministerial de la Coalició de Països Europeus contra el Crim Organitzat, Bolaños i Marlaska han volgut deixar clar que, a parer seu, la declaració de Houli no pot ser considerada com a verídica.

En aquest sentit, Bolaños ha recordat que els atemptats de Barcelona i de Cambrils del 2017 ja van ser judicialitzats, i de fet el cas «es va instruir, investigar i jutjar». Per tant, segons Bolaños, «ja tenim la veritat judicial i sabem qui ha comès aquests atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils».

«La qüestió és quanta credibilitat es dona a les persones que hi acudeixen, com ahir en el cas d'un delinqüent, i jo crec que no convé donar credibilitat a un delinqüent, perquè no porta enlloc», ha dit el ministre de Justícia.

Marlaska ha anat en la mateixa direcció: «Quan hi ha un procediment judicial, com hi va haver en aquest cas que es va desenvolupar d'acord amb les normes d'un estat de dret i es va declarar la veritat judicial, tot demòcrata ha d'estar convençut que l'única veritat és la veritat judicial».

Tots dos han esquivat les crítiques del PP pel fet que el PSOE va permetre amb el seu vot la compareixença de Houli al Congrés dels Diputats. Marlaska ha recordat que les comissions d'investigació són competència del Congrés, i «el seu desenvolupament és el que ha de correspondre en aquest sentit».

Bolaños ha recordat que «tothom ha de ser conscient de quines són les regles parlamentàries». «Es va aprovar una comissió d'investigació perquè els grups parlamentaris així ho van decidir, i és una competència que té el Congrés», ha dit.