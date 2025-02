Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Mohammed Houli Chemnal, un dels gihadistes que va ser condemnat a 43 anys de presó pels atemptats de Barcelona i Cambrils el 17 i 18 d'agost del 2017, ha assegurat aquest dijous que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) sabia que l'imam de Ripoll i líder de la cèl·lula gihadista, Albdelbaki El Satty, acometria un atemptat.

«El CNI tenien coneixement de les intencions que tenia l'imam i van permetre que vingués i ens mengés el cap. Ho dic ara i no abans pel temor que tenia a les represàlies, però sóc a la presó i no tinc ara res a perdre», ha dit Houli a l'inici d'aquesta sessió insòlita de la comissió d'investigació sobre els atemptats de les Rambles de Barcelona i Cambrils el 2017 que van causar 16 morts.

Amb barba, semblant seriós i vestit amb un jaqueta de xandall granat i pantalons grisos i amb les mans emmanillades amagades sota la taula, on ha posat una llibreta, Houli, de 25 anys, s'ha assegut enfront dels diputats i d'esquena a presidència de la comissió, on dos policies de paisà han ocupat dos seients de la primera fila i dos funcionaris uniformats més han esperat darrere de la sala.

Imatge insòlita al Congrés

La presència de Houli, únic supervivent de l'explosió al xalet d'Alcanar on va morir El Satty, ha despertat una gran expectació mediàtica -mig centenar de periodistes han esperat des de les 14:30 hores la seva arribada- mentre que un fort desplegament policial amb agents d'UIP i guies canins han reforçat la plantilla d'agents adscrits al Congrés.

Abans que Houli prengués la paraula a les 15:30 hores i comencessin les preguntes dels diputats, sis parlamentaris del PP han abandonat la sala Prim en protesta per l'«espectacle» de permetre que un terrorista condemnat participés en la comissió amb l'únic objectiu de «donar satisfacció als qui amb els seus vots permeten que Pedro Sánchez es mantingui a La Moncloa».

Tan sol 45 minuts ha durat la seva compareixença, que s'ha desenvolupat en un ambient tibant i silenciós en el que, ni Sumar ni PSOE han volgut formular preguntes. Sí ho ha fet el portaveu de Bildu, Jon Iñarritu, a qui el pres no ha estat capaç d'argumentar la seva primera afirmació i davant qui ha insistit que el seu únic objectiu és que «es busqui a qui va permetre que l'imam campés a plaer».

Houli es defineix com un noi integrat, víctima de l'imam

Iñarritu ha qüestionat per què ara el compareixent se sumava a la teoria de la conspiració i no havia comentat aquests fets abans, al que Houli ha respost de nou que temia que li pogués perjudicar, però que ara ja no tenia res a perdre.

Ha deixat clar que amb això no es treu responsabilitat pel succeït. «Jo sóc a la presó. Els que havien de vigilar l'imam no hi són», ha recalcat.

L'única cosa que ha explicat és que sabia els contactes de l'imam amb el CNI per dues persones més, que li van comentar que quan es reunien amb El Satty, aquest de vegades havia d'anar-se'n perquè arribarien agents del centre d'intel·ligència.

Més enllà d'aquestes manifestacions, el reclús s'ha definit com un noi que llavors tenia 18 anys, amb amics, tots ben integrats i que no es ficaven en problemes, però l'imam els va menjar el cap.

Pilar Calvo, diputada de Junts, el grup impulsor de la comissió i qui va demanar la compareixença del pres, ha centrat bona part del seu interrogatori -el més extens- en l'explosió d'Alcanar.

Houli ha explicat que l'imam va entrar a la casa i que quan ell va arribar va rebentar l'habitatge i que no sabia si El Satty va sortir per la finestra o no i que ni tan sols sabia si estava mort, un dubte que sosté Junts.

Ha dit desconèixer si l'explosió va ser accidental, però ha admès que a la presó es «va sentir pressionat per terceres persones» i això el va portar a afirmar que els terroristes volien atemptar contra la Sagrada Família.

A instàncies del diputat d'ERC Francesc-Marc Álvaro el condemnat pel 17 i 18A ha reconegut que ara no podia dir res per mitigar el dolor de les víctimes i ha assegurat que avui no faria el que va fer.

«Ja he dit tot el que havia de dir», ha repetit en diverses ocasions malgrat les reiterades preguntes del diputat d'ERC per sostreure alguna informació addicional sobre les seves acusacions. «Hi ha una diferència entre impressió o conjectura i informació, si fos informació ens diria més», ha conclòs el parlamentari.

PSOE: Ha vingut a jugar-se un triple i li ha sortit malament

Des de les files de Sumar i PSOE els seus portaveus han preferit no formular preguntes a Houli i han utilitzat el seu temps d'intervenció a retreure Houli les seves manifestacions sense cap prova.

«Ha vingut a jugar-se un triple i li està sortint bastant malament perquè ha vingut a presentar-se com a víctima i les víctimes van ser unes altres», ha defensat el diputat socialista David Serrada, crític amb la intervenció de Houli per esquitxar als que protegeixen als ciutadans de terroristes i desprestigiar el treball d'una comissió creada «per aclarir fets, no per aportar incertesa sobre un fet que està jutjat}.

Al final de la intervenció de Serrada, el president de la comissió, el diputat de Sumar Txema Guijarro, ha tancat aquesta primera compareixença.

Els dos agents s'han dirigit al pres i agafant-li cadascú d'un braç s'han dirigit fins a la sortida de la sala, on estava previst que comparegués Gerard Gustave Gaston Trouvay, ciutadà francès veí de la urbanització Montecarlo d'Alcanar.

No obstant això, després de més de 15 minuts esperant al compareixent i després que personal del Congrés notifiqués que no existia constància que Gaston estigués al recinte, la comissió ha acordat suspendre la sessió d'avui.

Amb la compareixença de Houli, els diputats de la comissió hauran escoltat ja dotze testimonis. Està previst que celebrin quatre o cinc sessions més fins al 25 de març amb vuit citats, entre els quals figuren el cap superior de la Policia a Catalunya, Sebastián Trapote (25 de febrer); l'expresident català Carles Puigdemont i l'exvicepresidenta del Govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría (18 de març) o l'expresident del Govern Mariano Rajoy (25 de març).